Hannah Ann Sluss legt Krankenhauskosten nach Geburt offen

Hannah Ann Sluss hat eine aufsehenerregende Kostenaufstellung nach der Geburt ihres Sohnes Lucas öffentlich gemacht – und die Zahlen haben es in sich. Die Reality-TV-Bekanntheit schilderte in einem TikTok-Video, wie teuer ihr kurzer Klinikaufenthalt in den USA ausfiel: weniger als drei Tage im Krankenhaus, aufgenommen am Mittwochabend, Entbindung in den frühen Morgenstunden am Donnerstag, Entlassung am Freitagnachmittag. An ihrer Seite: Ehemann Jake Funk. "Ich wollte genau zeigen, was es uns gekostet hat", erklärte Hannah Ann und führte Posten wie Kreißsaal, eine zweite Bettposition im Wochenzimmer und Apothekenkosten auf.

Im Detail summierten sich die Krankenhausleistungen laut Hannah Ann auf 22.000,92 Dollar. Allein der Kreißsaal schlug mit 8.366 Dollar zu Buche, das zweite Bett im Postpartum-Zimmer mit 5.850 Dollar – für eine Nacht, wie sie betonte. Hinzu kamen 3.681 Dollar für die Klinikapotheke, 3.000 Dollar für "Leistungen des Operationssaals", 473 Dollar für "Laborhämatologie", dazu weitere Laborposten von 372 Dollar sowie 235 Dollar für Infusionslösungen. Die Epiduralanästhesie wurde mit 7.500 Dollar berechnet. Dank Versicherung zahlte das Paar am Ende jedoch nur einen Bruchteil: 104 Dollar aus der Gesamtrechnung, zusätzlich 840 Dollar für die PDA. In dem Clip erzählte Hannah Ann außerdem, sie habe nach der Geburt zunächst auf zusätzliche Schmerzmittel wie Motrin verzichtet – bis eine zweiteilige Dammverletzung starke Schmerzen auslöste. "Ich war definitiv bereit für das Motrin, sobald ich konnte", sagte sie.

Privat läuft vieles im Zeichen des ersten gemeinsamen Weihnachtsfests. Hannah Ann und der NFL-Profi Jake genießen ihre kleine Babyblase, schmücken den Baum mit einer Erinnerung an Lucas’ Geburt und richten den Alltag auf ihr Trio aus. Die Influencerin beschreibt, wie sie derzeit über sich hinauswächst, Schmerzen wegsteckt und mit wenig Schlaf zurechtkommt, während Jake in seine Rolle als Papa hineinwächst. Für den Jahresabschluss bleibt es bewusst ruhig zu Hause – mit Fokus auf Nähe, Routinen und den kleinen Momenten, die die ersten Wochen mit einem Neugeborenen so besonders machen.

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss, Jake und ihr Neugeborenes posieren an Weihnachten 2025

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss und Jake Funk, November 2025

