Hannah Ann Sluss genießt erstes Weihnachten mit Baby Lucas

Babyglück und Weihnachtszauber bei Hannah Ann Sluss: Die Reality-TV-Bekanntheit brachte am 20. November Sohn Lucas zur Welt, den sie mit ihrem Ehemann, dem NFL-Spieler Jake Funk, großzieht. Seitdem genießt die kleine Familie die ruhigen ersten Wochen zu Hause. "Wir hatten die besten zwei Wochen. Es lief super reibungslos, zum Glück, und er war bisher ein wirklich tolles Baby", berichtete Hannah Ann exklusiv dem Magazin OK!. Besonders rührt sie, wie engagiert Jake als frischgebackener Vater ist. "Es macht Spaß zu sehen, wie Jake in seine Rolle als Papa hineinfindet", erzählte sie im Gespräch. Das Trio verbringt die Adventszeit bewusst in der eigenen Babyblase.

Im Interview sprach Hannah Ann auch über die Geburt. Nach ihren eigenen Worten war sie vor dem großen Moment nervös, fühlte sich aber im Krankenhaus gut aufgehoben und war erleichtert, als Lucas gesund das Licht der Welt erblickte. Zuhause haben Hannah Ann und Jake schnell ihren Rhythmus gefunden, wie die Ex-Bachelor-Kandidatin berichtet. Sie übernimmt am liebsten das Füttern und das Bäuerchen, Jake kümmert sich ums Fläschchen, die Wäsche und die Babyspielzeit in Bauchlage. Für ihr erstes Weihnachten mit Baby setzen sie auf wenig Trubel und viel Nähe: "Wir genießen es", sagte Hannah und schwärmte davon, wie schnell Lucas in nur zwei Wochen kräftiger geworden sei.

Hannah Ann erzählte im Gespräch mit OK! außerdem, dass sie es an Weihnachten auch in Sachen Geschenke schlicht und persönlich mag. Daher verschickte sie bereits handgeschriebene Karten an die gesamte Familie – inklusive eines ersten gemeinsamen Fotos mit Söhnchen Lucas. Die Familienfotos entstanden im Schnellverfahren: "Wir haben sie in 20 Minuten durchgezogen. Wir haben ihn vorher mit einer Flasche gefüttert, damit er schläfrig ist", erzählte sie. Die Feiertage verbringen Hannah Ann, Jake und Lucas bewusst im eigenen Tempo zu Hause. "Wir werden die Feiertage genießen und versuchen, uns auszuruhen", kündigte sie an. Für das Paar ist es ein magischer Moment, das erste Weihnachtsfest mit ihrem Sohn zu verbringen und die ersten gemeinsamen Erinnerungen zu schaffen.

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss, Realitystar

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss und Jake Funk, November 2025

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss und Jake Funk, November 2025