GoFundMe: Stars spenden für James Van der Beeks Familie

Nur einen Tag nach dem Tod von James Van der Beek (†48) ist rund um den beliebten Dawson's Creek-Star eine beeindruckende Solidaritätswelle losgebrochen. Freunde des Schauspielers haben in den USA eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um seine Ehefrau Kimberly und die sechs gemeinsamen Kinder zu unterstützen. Innerhalb von weniger als 24 Stunden schoss die Spendensumme über das ursprüngliche Ziel von 500.000 Dollar (etwa 420.000 Euro) hinaus und liegt inzwischen bei rund 1,58 Millionen Dollar, umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro. Gespendet wird von treuen Fans, aber auch von zahlreichen Hollywoodstars, die James nahestanden oder seine Arbeit bewunderten. Die Aktion soll der Familie helfen, den Alltag nach dem Verlust zu bewältigen und anfallende Kosten zu stemmen.

In der Beschreibung der Kampagne erklären die Organisatoren, dass James seit seiner Darmkrebsdiagnose im August 2023 nicht nur körperlich und emotional, sondern auch finanziell sehr belastet gewesen sei. Die Spenden sollen nun "essenzielle Lebenshaltungskosten, Rechnungen und die Ausbildung der Kinder" sichern, heißt es auf der Seite. Oscar-Preisträgerin Zoe Saldana (47) gehört zu den prominentesten Unterstützern und richtet einen Dauerauftrag über monatlich 2.500 Dollar (circa 2.100 Euro) ein. Regisseur Jon M. Chu (46), Musikmanager Guy Oseary und Produzent Martin Blencowe zählen mit jeweils 10.000 Dollar (rund 8.400 Euro) zu den Top-Spendern. Lyn Lear, die Witwe von Kult-Produzent Norman Lear (†101), und TV-Macherin Julie Plec (53) steuern jeweils 5.000 Dollar (etwa 4.200 Euro) bei. Auch die Marla Maples (62) Foundation, Dancing with the Stars-Liebling Derek Hough (40) und Schauspielerin Busy Philipps (46) schließen sich an. Außerdem zählen laut Page Six unter anderem Ricki Lake, Kaley Cuoco (40), Lydia Hearst (41) und Miranda Kerr (42) zu den Spendern und Spenderinnen.

Viele Wegbegleiter nutzen außerdem ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken, um auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen und Kimberly den Rücken zu stärken. Busy Philipps würdigte ihren verstorbenen Kollegen auf Instagram mit rührenden Worten und teilte den Link zur GoFundMe-Seite mit ihren Followern. Auch Jenna Dewan (45) wandte sich öffentlich an ihre Community, schrieb von ihrem Schmerz über den Verlust und erklärte, sie habe den Link zur Kampagne in ihre Profil-Bio gesetzt, damit möglichst viele Menschen die Familie unterstützen können. James und Kimberly hatten in den vergangenen Jahren immer wieder offen über Höhen und Tiefen ihres Familienlebens gesprochen, von glücklichen Momenten mit den sechs Kindern bis hin zu gesundheitlichen Rückschlägen. Viele Fans fühlen sich der Familie dadurch besonders nah und sehen in ihren ebenfalls großzügigen Spenden eine Möglichkeit, der Filmproduzentin und den Kindern in einer für sie kaum vorstellbaren Situation beizustehen.

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

Instagram / vanderjames James Van der Beek mit seiner Tochter Annabel

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024