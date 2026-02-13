Liebesleben von Zayn Malik: Keine Eile wegen Tochter Khai

Zayn Malik (33) hat in einer neuen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" offenbart, wie er als alleinerziehender Vater aktuell über Dating denkt – und warum er sich damit Zeit lässt. Der Sänger erklärte, dass er derzeit niemanden trifft und auch keine Dating-Apps nutzt. Wenn er nicht im Studio sei, verbringe er seine freie Zeit mit Tochter Khai, die er mit seiner Ex-Partnerin Gigi Hadid (30) großzieht. Das mache es schwer, überhaupt Dates einzuplanen, sagte Zayn. Und sollte sich doch etwas ergeben, gäbe es für ihn eine klare Grenze: Bevor eine neue Partnerin Khai kennenlernt, müsste es "wirklich ernst" sein.

Mehr noch: Zayn machte deutlich, dass er eine Begegnung zwischen seiner Tochter und einer möglichen neuen Freundin nur dann in Erwägung zieht, wenn die Beziehung auf einem stabilen Fundament steht. "Ich denke, es müsste wirklich ernst mit dieser Frau werden und vielleicht müsste ich vorhaben, sie zu heiraten, bevor ich sie meiner Tochter vorstelle", sagte er im Gespräch mit Moderatorin Alex Cooper (31). Es sei "viel Druck" für eine Frau, Khai vorgestellt zu werden, wenn nicht sicher sei, dass die Beziehung halte. "Nenn mich altmodisch, wenn ich das sage, aber ich möchte niemanden diesem Druck aussetzen, meine Tochter kennenzulernen, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Und dann funktioniert es zwischen uns vielleicht nicht, du gehst weg, und meine Tochter hat diese Beziehung zu dir und sieht dich nie wieder – das ist echt blöd, weißt du?", erklärte er. Deshalb wolle er "klüger vorgehen" und frühestens nach "fünf, sechs Monaten" und nur dann, "wenn ich weiß, dass sie nicht verrückt ist", über ein Kennenlernen nachdenken.

Zudem stellte Zayn klar, dass er künftige Beziehungen aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Er sei grundsätzlich ein privater Mensch und suche keine öffentlichen Bestätigungen. Eine Partnerin, die ähnliche Vorstellungen von Diskretion habe, passe besser zu ihm. Abseits seiner Dating-Ansichten betont der Musiker immer wieder, wie wichtig ihm der respektvolle Umgang mit Gigi ist, mit der er die Erziehung von Khai organisiert. Privat schätzt der Sänger alltägliche Routinen mit seiner Tochter und plant seine Arbeit so, dass gemeinsame Zeit nicht zu kurz kommt. Seine Haltung lässt erkennen, wie sehr er emotionale Konstanz für Khai priorisiert – Nähe, Verlässlichkeit und klare Grenzen sind ihm wichtiger als schnelle Schlagzeilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week