Überraschung: Serkan Yavuz erwartet Samira am Flughafen

Großer Auflauf am Morgen des 11. Februar in Frankfurt: Gemeinsam mit den anderen Dschungelcamp-Stars landete die Zweitplatzierte Samira Yavuz (32) nach dem Abenteuer in Australien am Flughafen – begrüßt von Fans, Presse und einem Blitzlichtgewitter, das kaum eine Bewegung unbemerkt ließ. "Was geht hier gerade ab? Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht", gestand die Reality-TV-Bekanntheit sichtlich beeindruckt von dem Empfang im RTL-Interview. Mitten in diesem Trubel war auch ihr Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) vor Ort, allerdings gut verborgen vor den vielen Kameras.

Während alle mit einem emotionalen Ex-Paar-Moment gerechnet hatten, verfolgte Serkan einen ganz anderen Plan: Er wartete nicht am Gate auf Samira, sondern organisierte im Hintergrund die Ankunft der gemeinsamen Tochter Valea und von Samiras Mutter. Denn Serkan wollte die beiden sicher zurück nach Bayern bringen. Schwester Nova war da schon längst unterwegs: Sie flog bereits zuvor mit Samiras Cousine direkt nach München. "Wir hatten ein bisschen das Thema, wie kommen die jetzt von Frankfurt nach München und er ist dann gekommen und hat meine Mama und meine Tochter abgeholt", erklärte Samira später im Mittagsmagazin "Punkt 12". Für die Vize-Dschungelkönigin ging es direkt weiter nach Köln, wo sie gemeinsam mit Hubert Fella (58) und Gil Ofarim (43) einen Tag bei RTL verbrachte. Samira kündigte in ihrer Instagram-Story an, dass ihre Kinder nun erstmal wieder einige Tage mit ihrem Papa sein werden.

Für die beiden Reality-Stars steht damit nach den TV-Projekten wieder der Familienalltag im Mittelpunkt. Serkan, der im Januar zusammen mit Matthias Mangiapane (42) für die Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars vor der Kamera stand, hatte zuletzt offen gezeigt, wie sehr ihm die gemeinsame Zeit mit Nova und Valea fehlt. In seinen Social-Media-Clips ist immer wieder zu sehen, wie ausgelassen er mit seinen Mädchen spielt und wie sehr er diese Momente genießt. Auch bei Samira steht die enge Bindung zu ihren Kindern im Vordergrund: Die Influencerin nimmt ihre Follower regelmäßig mit in ihren Alltag zwischen TV-Drehs, Jobterminen und Mamaglück und zeigt, wie wichtig ihr das familiäre Netzwerk aus Mutter, Cousine und Ex-Partner ist, das sie in solchen Ausnahmesituationen wie der Dschungel-Reise unterstützt. Allerdings betont sie auch, dass sie keinen weiteren Kontakt mit Serkan will. "Er ist der Papa, alles ist für die Kinder geklärt, aber ich und er haben nix miteinander zu tun."

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025