Anna Heiser ehrlich: Zwei Kinder sind oft herausfordernd

Anna Heiser (35) spricht offen über die Herausforderungen, die das Leben mit ihren zwei kleinen Kindern mit sich bringt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerald (40), den sie durch die TV-Show Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt hat, ist sie von Namibia nach Polen gezogen. Obwohl die Nähe zur Familie in ihrem Heimatland einiges erleichtert, fühlt sich die zweifache Mutter oft überfordert. Sie beschreibt die Verantwortung, zwei kleine Kinder rund um die Uhr zu versorgen, als eine enorme Belastung. "Und die können einen auch in den Wahnsinn treiben", gibt Anna auf Instagram ehrlich zu.

Ein bestimmter Moment hat Annas Sichtweise jedoch verändert. Während sie und Gerald eine besonders anstrengende Phase mit den Kindern durchlebten, fiel ihr Blick bei einer Autofahrt auf ein Kindergrab. Die Szene, die zwei trauernde Eltern zeigte, habe sie tief berührt und ihre Perspektive schlagartig verändert. "Egal, wie laut ihr seid, egal, wie viel Unfug ihr macht, egal, wie sehr ihr meine Grenzen testet, ihr seid gesund und ihr lebt – und das ist das Allerwichtigste", erklärt sie bewegt und zeigt damit, wie wichtig ihr der besondere Moment inmitten des täglichen Chaos war, wie RTL berichtet.

In der Vergangenheit hat sich Anna auf Instagram immer wieder mit den Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit auseinandersetzen müssen. Besonders seit ihrer Zeit in der Reality-TV-Show wird sie nach eigenen Angaben oft Ziel unfairer Kritik. Neben den Herausforderungen des Familienalltags kamen über die Jahre immer wieder Anfeindungen hinzu, die ihr schwer zugesetzt haben. Doch trotz allem zeigt Anna, wie sie es schafft, Kraft aus den kleinen und positiven Momenten ihres Lebens zu ziehen und wie sehr ihr ihre Familie am Herzen liegt. Gerald und die gemeinsamen Kinder geben ihr Halt, auch wenn die tägliche Verantwortung sehr kräftezehrend sein kann.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten