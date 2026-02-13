Sharon Stone erlitt beim Wiener Opernball eine Panikattacke

Sharon Stone (67) hat den Wiener Opernball überstürzt verlassen – nach einem Moment voller Emotionen kippte die Stimmung schlagartig. Die Schauspielerin stand in der Wiener Staatsoper dem ORF für ein TV-Interview Rede und Antwort, als ihr Tränen der Rührung über das Gesicht liefen. Kurz darauf aber setzten Panik und Angst ein. Umringt von Gästen und Kamerateams, mitten im Gedränge der rund 5000 Ballbesucher, wirkte Sharon plötzlich überfordert. Zeugen sprechen von einer Panikattacke. Begleitet von ihrem Team verließ sie die Oper durch eine Hintertür und zog sich aus dem Trubel zurück.

Laut Berichten suchte Sharon nach der Flucht Schutz fernab des roten Teppichs und der Scheinwerfer. Die Enge der Gänge, das Gedränge auf den Stufen, immer neue Fotowünsche – all das sei ihr zu viel geworden. "Die Menschenmenge, das viele Gedränge: Das hatte der 'Basic Instinct'-Star so nicht erwartet", schrieb oe24. Offenbar zog sich die Filmikone in ihre Suite im Hotel Sacher zurück. Nach Momenten der Ruhe ließ sich Sharon aber doch dazu bewegen, einen zweiten Versuch zu starten: Gerade noch rechtzeitig, um die Eröffnung in der Loge zu verfolgen – gut geschützt vor den feiernden Menschenmassen – kehrte sie zurück in die Staatsoper.

Sharon ist seit Jahrzehnten eine gefeierte Schauspielerin, die große Momente im Rampenlicht genauso kennt wie stille Rückzüge. Auf roten Teppichen zeigt die Schauspielerin oft Souveränität, zugleich betont sie in Interviews, wie wichtig ihr Ruhepausen und ein geschütztes Umfeld sind. Abseits der Leinwand ist sie Mutter von drei Kindern und engagiert sich regelmäßig für soziale Projekte. Trotz ihrer glamourösen Karriere und zahlreicher öffentlicher Auftritte zeigt sich hier, dass auch ein Hollywoodstar wie Sharon manchmal die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht.

Getty Images Sharon Stone bei einer Pressekonferenz zum Opernball "Schaumrollenkoenig" in St. Willibald, Österreich, am 10. Februar 2026

Getty Images Sharon Stone bei den AARP Movies for Grownups Awards im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 10. Januar 2026

Getty Images Sharon Stone bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London