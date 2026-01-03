70. Geburtstag: Mel Gibson plant Comeback kurz nach Trennung

Mel Gibson (70) hat am heutigen 3. Januar seinen 70. Geburtstag gefeiert und das nur kurz nach einer Trennung, über die im Umfeld des Stars gemunkelt wird. Der Schauspieler und Regisseur verbringt den Tag laut US-Berichten im Familienkreis, während er parallel die Arbeiten an seinem neuen Herzensprojekt vorantreibt: Die Passion Christi 2. Der Film soll die Wiederauferstehung von Jesus erzählen und knüpft damit direkt an sein Kassenphänomen aus dem Jahr 2004 an. Damals spielte das Bibeldrama weltweit über 500 Millionen Euro ein. Mit wem Gibson den runden Geburtstag tatsächlich begeht, bleibt unklar, doch die Pläne für sein Comeback auf der großen Leinwand stehen.

In Branchenkreisen gilt der Hollywoodstar seit Jahren als umtriebiger Macher, der seine Projekte beharrlich vorantreibt. Nach dem Absturz 2006, als er betrunken am Steuer erwischt wurde und antisemitische Ausfälle ins Protokoll gerieten, war er in der Filmmetropole lange persona non grata. Die Rückkehr startete mit "Hacksaw Ridge", für den er 2017 mit einer Oscar-Nominierung als Regisseur rehabilitiert wurde. Nun visiert er mit der Fortsetzung seines Glaubensepos den nächsten Paukenschlag an. Laut Ankündigungen soll "Die Auferstehung Christi" 2027 in die Kinos kommen, geplant sind zwei Teile. Schon der erste Film setzte auf radikale Konsequenz: Gedreht wurde in Latein, Hebräisch und Aramäisch, finanziert zu großen Teilen aus Mels eigener Tasche.

Privat ist Mel, der in New York geboren und in Sydney aufgewachsen ist, Vater von neun Kindern. Freunde beschreiben ihn als disziplinierten Arbeiter, der den Tag gern mit Espresso und einem Gebet in seiner eigenen Kapelle beginnt. Die Familie ist sein steter Rückhalt, auch wenn sein Lebensweg von Höhen und Tiefen geprägt ist. Zu den Rückzugsorten des Schauspielers zählt eine Privatinsel auf den Fidschi-Inseln, die er vor Jahren erwarb. Dass er an seinem Geburtstag erneut an einem Projekt arbeitet, das seinen Glauben und seine Karriere verbindet, passt zu dem Mann, der einst People zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde und seither immer wieder neu anfängt.

Anzeige Anzeige

Imago Mel Gibson, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel Gibson bei den Aacta International Awards 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel Gibson in London, 2017