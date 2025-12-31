Blue-Origin-Allflug wurde für Amanda Nguyen zum "Albtraum"

Amanda Nguyen (34) hat sich nach Monaten des Schweigens mit bewegenden Worten zu ihrem Blue-Origin-Flug im April gemeldet – und schildert, wie aus einem großen Lebenstraum ein "Albtraum" wurde. Die Wissenschaftlerin und Bürgerrechtsaktivistin flog damals in Texas gemeinsam mit Katy Perry (41), Gayle King (71), Lauren Sánchez (56) Bezos, Aisha Bowe und Kerianne Flynn ins All. Kurz nach der Rückkehr sei ein weltweiter Aufruhr über die Mission losgebrochen, erzählte Amanda. "Als Gayle anrief, um nach mir zu sehen, sagte ich ihr, meine Depression könnte Jahre dauern", schrieb sie auf Instagram. Die 34-Jährige spricht von einer Zeit, in der sie Texas eine Woche lang nicht verließ, kaum aus dem Bett kam und sich "wie Kollateralschaden" fühlte.

In ihrem Statement beschreibt Amanda, wie sich die Euphorie über ihre Experimente im All und den historischen Moment – sie war die erste Vietnamesin im All, ausgerechnet zum 50. Jahrestag des Endes des US-Vietnam-Kriegs – unter einer "Lawine von Frauenfeindlichkeit" begraben anfühlte. "Alles, wofür ich gearbeitet hatte, wurde überrollt", so Amanda. Sogar ein späterer Anruf eines Blue-Origin-Mitarbeiters endete abrupt: "Ich musste auflegen, weil ich vor Tränen nicht sprechen konnte." Zugleich betont die Aktivistin, dass der Flug ihrer Arbeit neue Kraft gegeben habe. Ihr Engagement in der Frauen- und Brustkrebsforschung erhielt zusätzliche Aufmerksamkeit, ihr Ziel, Wissenschaft als Werkzeug der Diplomatie zu nutzen, sei erreicht worden. "Es ist überwältigend viel Gutes entstanden", hält sie fest.

Der viel beachtete Flug blieb auch nicht ohne öffentlichen Gegenwind aus der Promi-Welt. So meldete sich damals unter anderem Emily Ratajkowski (34) zu Wort und teilte in einem TikTok-Video ihre Empörung über die Mission. Das Model fand deutliche Worte: "Dieses Unternehmen zerstört den Planeten und dann wird das alles so inszeniert. Ich bin wirklich einfach nur angewidert." Mit Blick auf die Umweltbelastung und die Inszenierung der Mission bezeichnete Emily den Flug sogar als "endzeitartig". Auch andere Prominente wie Olivia Munn (45) und Amy Schumer (44) stellten sich offen gegen die Weltraumreise und äußerten Kritik.

Getty Images Amanda Nguyen bei "A Year In Time" im Plaza Hotel in New York City, Dezember 2023

Imago Katy Perry nach dem Blue-Origin-Flug im April 2025

Getty Images Emily Ratajkowski bei der Eröffnung von Swarovski Masters of Light in Los Angeles am 28. Oktober 2025

