Mini-Schläger: Boris Becker bringt Baby Zoë auf Tennisplatz

Boris Becker (58) hat seine kleine Tochter Zoë Vittoria zum ersten Mal mit auf den Tennisplatz genommen. Gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) besuchte der ehemalige Wimbledon-Sieger einen Tennisclub in Mailand, wo die Familie mittlerweile lebt. Die knapp drei Monate alte Zoë war bei dem Ausflug mit von der Partie und hatte sogar schon ihren eigenen Mini-Schläger in Quietschpink dabei. "Ich habe meine Mädels für ein bisschen Tennis in den Club mitgenommen – das erste Mal ist Mama zurück auf dem Platz!", schrieb Boris stolz auf Instagram und teilte Einblicke in den besonderen Familientag.

Für Lilian war es der erste Besuch auf dem Tenniscourt seit ihrer Schwangerschaft. Ein Video zeigt die beiden ausgelassen beim Spielen, sie sporteln gemeinsam und umarmen sich liebevoll. Die kleine Zoë verfolgte das Geschehen dick eingepackt vom Spielfeldrand und wirkte dabei sichtlich entspannt. Dass Boris bereits konkrete Pläne für die sportliche Zukunft seiner jüngsten Tochter hat, verriet er kürzlich in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". "Ein bisschen verrückt, aber ich übe jetzt schon mit ihr", erklärte der 58-Jährige dort. Sein Ziel ist es, dass Zoë Linkshänderin wird und später mit links die Vorhand spielt.

Boris wurde im vergangenen November erneut Vater und ist mit Ehefrau Lilian und Baby Zoë in Mailand sesshaft geworden. Die kleine Tochter ist bereits das vierte Kind des ehemaligen Tennisprofis. Boris selbst begann mit sieben Jahren, den Schläger zu schwingen, und gewann mit nur 17 Jahren sein erstes Turnier in Wimbledon. Ob Zoë tatsächlich in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten wird, bleibt abzuwarten – doch die ersten Schritte auf dem Tennisplatz hat sie nun schon gemacht.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker beim Tennisspielen mit Ehefrau Lilian und Baby Zoë

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Tochter Zoë, Januar 2026

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Lilian und Baby Zoë zeigen sich glücklich im Februar 2026