Sydney Sweeney renoviert Luxus-Villa mit Ex trotz Trennung

Sydney Sweeney (28) und ihr Ex-Verlobter Jonathan Davino arbeiten trotz ihrer Trennung weiterhin gemeinsam an der Renovierung ihrer luxuriösen Villa in Bel Air. Das Anwesen, das die beiden 2023 für 5,06 Millionen Euro ersteigert hatten, soll nun umfassend saniert werden. Wie das amerikanische Magazin The U.S. Sun berichtet, wurden Ende Dezember 2025 die Antragsunterlagen für eine neue Poolanlage samt Spa und Solar-Heizsystem eingereicht. Obwohl sich das einstige Paar Anfang 2025 getrennt hatte, scheinen beide kein Interesse daran zu haben, das ambitionierte Bauprojekt aufzugeben.

Die geplanten Bauarbeiten haben es in sich: Laut den Unterlagen, die beim Los Angeles Department of Building and Safety eingereicht wurden, erstreckt sich das 1930er-Jahre-Anwesen über rund 415 Quadratmeter Wohnfläche auf einem etwa 5.000 Quadratmeter großen Grundstück und verfügt über fünf Schlafzimmer sowie vier Badezimmer. Zusätzlich zum zweistöckigen Haupthaus gibt es auch eine separate Gästeresidenz. Nach der Übernahme stand für Sydney und Jonathan zunächst eine aufwendige Säuberung an, da das Gelände völlig zugewuchert war. Jonathan wurde nach der Trennung bereits am Anwesen gesichtet, wie er mit Sydneys Hund Tank die Fortschritte der Aufräumarbeiten begutachtete.

Sydney und Jonathan waren seit 2018 ein Paar und hatten 2022 ihre Verlobung bekannt gegeben, bevor sie sich im Januar 2025 trennten. Inzwischen hat die Schauspielerin in dem Musikmanager Scooter Braun (44) eine neue Liebe gefunden. Die beiden wurden erstmals im Juni vergangenen Jahres bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sanchez gemeinsam gesehen und zeigten sich seitdem wiederholt bei romantischen Dates.

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Getty Images Jonathan Davino im März 2024

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid"