"Lizzie McGuire"-Star Robert Carradine (71) ist verstorben

Der Schauspieler Robert Carradine (71) ist verstorben. Wie die Familie gegenüber Deadline bestätigte, ist die Ursache für den Tod des "Revenge of the Nerds"-Stars Suizid. In einem Statement erklärten seine Angehörigen: "Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Großvater, Onkel und Bruder Robert Carradine verstorben ist. In einer Welt, die sich so dunkel anfühlen kann, war Bobby immer ein Leuchtfeuer für alle um ihn herum." Die Familie wolle seinen "tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde Schlacht mit einer bipolaren Störung" würdigen und hoffe, dass seine Geschichte dazu beitrage, das Stigma anzugehen, das mit psychischen Erkrankungen verbunden ist. Bekannt wurde Robert vor allem durch seine Rolle als Lewis Skolnick in den "Revenge of the Nerds"-Filmen und als Vater von Hilary Duffs (38) Figur in der Serie "Lizzie McGuire".

Sein älterer Bruder Keith Carradine äußerte sich ebenfalls zum Tod seines Bruders. "Wir wollen, dass die Leute davon wissen und es gibt keine Schande darin", erklärte der Schauspieler und ergänzte: "Es ist eine Krankheit, die ihn besiegt hat und ich möchte ihn für seinen Kampf damit feiern und seine schöne Seele feiern. Er war zutiefst begabt und wir werden ihn jeden Tag vermissen." Keith betonte weiter: "Wir werden Trost darin finden, wie lustig er sein konnte, wie weise und völlig akzeptierend und tolerant er war. Das war mein kleiner Bruder." Die Familie bat um Privatsphäre, um den "unergründlichen Verlust" zu betrauern.

Robert wurde am 24. März 1954 als jüngster Sohn des Schauspielers John (†72) Carradine geboren und war der Bruder der Schauspieler David Carradine (†72) und Keith Carradine. Seine Schauspielkarriere begann 1972 an der Seite von John Wayne in "The Cowboys". Später spielte er in Filmen wie "Coming Home" und "Mean Streets" mit. 1984 gelang ihm mit "Revenge of the Nerds" sein größter Erfolg, der ihn zu einem beliebten Star seiner Generation machte. Robert hinterlässt seine Tochter, die The Handmaid's Tale-Darstellerin Ever Carradine, seine beiden weiteren Kinder Marika und Ian sowie mehrere Enkelkinder. Die Familie beschrieb ihn als herzensguten Menschen, der mit jedem befreundet war und unfähig war, Groll zu hegen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Robert Carradine im Jahr 2006

Getty Images Robert Carradine, Schauspieler

