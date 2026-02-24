"Bares für Rares"-Eklat: Magier verlässt empört das Studio

Bei Bares für Rares kam es jetzt zu einem ungewöhnlichen Abgang, als der Zauberer Manfred Daus die ZDF-Show vorzeitig verließ. Der ausgebildete Magier hatte eine Spielkarte mitgebracht, die als Requisit für einen Zaubertrick dienen sollte und hoffte auf einen stolzen Verkaufspreis von 200 Euro. Diese Summe hatte ihm zuvor der Präsident des "Magischen Zirkels" als realistischen Wert genannt. Doch die Expertise von Detlev Kümmel verlief ganz anders als erhofft und endete in einem Eklat. Der Experte konfrontierte Manfred mit der bitteren Wahrheit, dass die Karte in einem deutlich schlechteren Zustand sei als gedacht.

Detlev machte dem Verkäufer wenig Hoffnung auf den erhofften Verkaufspreis. Maximal 80 Euro könne Waldi bei guter Laune für das Exponat auf den Tisch legen, allerdings sei auch diese Summe nur schwer zu erreichen. Realistischer seien leider nur 50 Euro, so die niederschmetternden Worte des Experten. Diese Einschätzung gefiel Manfred gar nicht. Sichtlich beleidigt reagierte der Magier mit den Worten "Dann nicht mit mir!" auf die Expertise. Er verzichtete darauf, sein Glück bei den Händlern zu versuchen, schnappte sich sein Kärtchen und stapfte aus dem Studio.

Moderator Horst Lichter (64) kommentierte die Situation gewohnt souverän mit den Worten "Ein Mann, ein Wort", bevor die Show ohne den Zauberer weiterging. "Bares für Rares" läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF, Wiederholungen strahlt der Ableger ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr aus. Das Konzept der beliebten Trödelshow hat sich seit Jahren bewährt: Menschen lassen ihre Ware von Sachverständigen bewerten und feilschen anschließend im Händlerraum um den Verkaufspreis. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie nicht wie Manfred das Studio vorzeitig verlassen.

Anzeige Anzeige

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Anzeige Anzeige

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

Anzeige