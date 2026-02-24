Trotz Bezahlung: Regé-Jean Page lehnt Bridgerton-Comeback ab

Während sich die 4. Staffel von Bridgerton nächste Woche mit Teil 2 bei Netflix verabschiedet, bleibt eine Lücke unübersehbar: Regé-Jean Page (37) kehrte dem Hit schon nach der Debüt-Season den Rücken. Der Star, der als Simon Basset an der Seite von Phoebe Dynevor (30) die Herzen eroberte, lehnte für Staffel zwei eine Rückkehr als Gast ab – obwohl laut The Hollywood Reporter 42.000 Euro pro Folge im Raum standen. Gegenüber Variety betonte Regé-Jean schon früher sein "zufriedenstellendes Ende" als Duke of Hastings. Er hatte sich nur für eine Staffel verpflichtet und wollte weiterziehen. Für die romantische Erfolgsserie bedeutete das einen harten Einschnitt, der bis heute nachwirkt.

Hinter dem Aus stand kein Geheimnis, sondern ein klarer Plan: Regé-Jean hatte von Beginn an nur einen einjährigen Deal und wünschte sich neue Herausforderungen. Das Team versuchte dennoch, ihn für drei bis fünf Episoden zurückzuholen. Am Format der Reihe änderte sein Abschied nichts: Wie in den Buchvorlagen rückt jede Season ein neues Paar ins Zentrum, während frühere Figuren in den Hintergrund treten. Viele Zuschauer bemerkten Simons Abwesenheit besonders in Staffel zwei, weil Daphne weiterhin auftauchte, bevor auch Phoebe langsam aus der Story geschrieben wurde. Regé-Jean erklärte seinen Entschluss gegenüber Variety ausführlich: "Simon war dieser phänomenale Antagonist für eine einzige Staffel, der geläutert werden und durch Daphne zu seinem wahren Selbst finden konnte. Ich finde, eines der mutigsten Dinge am Romantik-Genre ist es, Menschen ein zufriedenstellendes Ende zu ermöglichen."

Für Regé-Jean begann danach eine neue Phase. Er wechselte ins Kino, spielte 2022 im Netflix-Actionthriller "The Gray Man" und 2023 im Fantasy-Abenteuer "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Im vergangenen Jahr war er außerdem in Steven Soderberghs Agententhriller "Black Bag - Doppeltes Spiel" auf der großen Leinwand zu sehen. Fans können sich 2026 wieder auf eine romantische Rolle freuen: "You, Me & Italy" startet am 6. August 2026 in den deutschen Kinos. Zudem plant der Schauspieler sein Seriencomeback: Er übernimmt in einer neuen Westernproduktion zu "Butch Cassidy and the Sundance Kid" die Rolle des Gesetzlosen Butch Cassidy. Und auch bei Netflix steht ein Wiedersehen an – in der erotischen Thrillerserie "Hancock Park".

Anzeige Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page bei den Emmy Awards 2021

Anzeige Anzeige

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4