Staatsanwaltschaft prüft Todesstrafe im Mordfall Nick Reiner

Nick Reiner (32) hat sich am Montag vor Gericht in Los Angeles auf nicht schuldig bekannt, nachdem ihm vorgeworfen wird, seine Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner (†70) im Dezember vergangenen Jahres ermordet zu haben. Der Staatsanwalt des Bezirks Los Angeles, Nathan Hochman, erklärte vor Reportern nach der Anhörung, dass der Fall für die Todesstrafe in Frage komme. "Dieser Fall ist ein Fall, der für die Todesstrafe in Betracht kommt. Wir nehmen den Prozess, in dem wir entscheiden, ob die Todesstrafe beantragt werden soll, extrem ernst und er durchläuft einen sehr strengen Prozess", erklärte der 62-Jährige. Nick verzichtete auf sein Recht auf eine schnelle Verhandlung, weshalb sein nächster Gerichtstermin erst für den 29. April angesetzt wurde, so US Magazine. Sollte er für schuldig befunden werden, drohen ihm entweder lebenslange Haft ohne Bewährung oder die Todesstrafe.

Nathan betonte, dass die Staatsanwaltschaft alle belastenden und entlastenden Umstände prüfen werde und man die Verteidigung eingeladen habe, sowohl schriftlich als auch mündlich in einem Treffen alle Argumente vorzubringen, die gegen oder für die Anwendung der Todesstrafe sprechen. "Das ist ein laufender Prozess", erklärte er. Der Staatsanwalt fügte hinzu, dass der Fall auf Kurs sei und man der Verteidigung bereits den Großteil der Beweismittel zur Verfügung gestellt habe. Nun warte man auf den Bericht des Gerichtsmediziners. Der Anwalt von Nick äußerte sich nach der Anhörung nicht gegenüber Reportern.

Rob und Michele waren am 14. Dezember 2025 tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden worden. Nick wurde nur wenige Stunden später festgenommen, und zwar im Exposition Park in Los Angeles. Das Gerichtsmedizinische Institut des Bezirks Los Angeles stellte fest, dass die Todesursache bei beiden "mehrfache scharfe Gewalteinwirkungen" war und stufte die Todesart als Mord ein. Nick hatte bereits mehrere Anwälte seit seiner ersten Anhörung im Dezember. Sein ursprünglicher Verteidiger Alan Jackson war Anfang Januar zurückgetreten, woraufhin Kimberly Greene zu seiner Verteidigerin bestellt wurde. Die Öffentliche Verteidigung des Bezirks Los Angeles hatte in einer Stellungnahme erklärt, dass der Fall kompliziert sei und sorgfältige Überlegungen erfordere.

Anzeige Anzeige

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Rob und Michele Reiner, November 2015

Anzeige Anzeige