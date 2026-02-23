Cillian Murphy und Yvonne feiern selten Auftritt bei BAFTAs

Cillian Murphy (49) und seine Ehefrau Yvonne McGuinness (53) haben am Sonntagabend bei den BAFTAs in London einen seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die beiden Hand in Hand auf dem roten Teppich in aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits. Cillian, der bald im Peaky Blinders-Film "The Immortal Man" zu sehen ist, zeigte sich elegant in einem taillierten doppelreihigen Blazer, weißem Hemd mit Krawatte sowie glänzenden Anzugschuhen. Yvonne strahlte in einem drapierten Satin-Jumpsuit mit einem einseitigen Schulterausschnitt, den sie mit auffälligen Ohrringen und roten Lippen kombinierte.

Der "Oppenheimer"-Star war bei der Veranstaltung anwesend, um den Preis für die beste Schauspielerin zu überreichen. Die Trophäe ging an Jessie Buckley (36) für ihre gefeierte Darstellung in "Hamnet" – und machte sie damit zur ersten irischen Performerin, die diesen BAFTA-Award gewann. Für Fans war der gemeinsame Auftritt von Cillian und Yvonne ein seltener Anblick, da sie seit Jahrzehnten konsequent das Rampenlicht meiden. In "Desert Island Discs" erklärte der Schauspieler 2024, der "Nebenaspekt" seines Jobs, wie das Über-den-roten-Teppich-Laufen, sei für ihn "ziemlich herausfordernd". Über seine Familie sagte er dort: "Ein wirklich sicheres, solides Fundament zu haben, ist wichtig. Du brauchst diesen sicheren Ort. Den habe ich. Es ist wie eine Insel der Behaglichkeit und Entspannung", so Cillian.

Kennengelernt hatten sich Cillian und Yvonne in den 1990ern, als Yvonne zur Tourproduktion von "Disco Pigs" stieß – jenem Stück von Enda Walsh, das Cillians Karriere anstieß. 2004 heirateten die beiden, inzwischen sind sie Eltern von zwei Söhnen: Malachy und Aran. Abseits von Premieren pflegen der Schauspieler und die Künstlerin ein bodenständiges Familienleben und halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Cillian Murphy bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

Berliner, Alex J. Yvonne McGuinness, Frau von Cillian Murphy

Getty Images Jessie Buckley bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons Hotel Los Angeles, 10. Januar 2026