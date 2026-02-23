Wegen Neuigkeit: Lola Weippert muss ihre Weltreise abbrechen

Lola Weippert (29) dreht aktuell ihre Runde um die Welt. Doch wie es aussieht, nicht mehr lange. Die Moderatorin meldet sich jüngst etwas bestürzt bei ihren Fans. In einem neuen Video auf Instagram verkündet Lola: Sie wird ihre Weltreise abbrechen! "Das ist so verrückt. Wie sage ich das?... Ich habe eine Neuigkeit bekommen, sage ich mal, die dafür sorgt, dass wir unsere Weltreise abbrechen werden", erklärt die "deep und deutlich"-Bekanntheit.

Statt weiterer Monate und Reiseziele bleiben Lola und ihrer Begleitung nun noch anderthalb Wochen. Ist die Zeit abgelaufen, geht es wieder zurück nach Deutschland, wo sich die ehemalige Temptation Island-Host "um ganz viele Sachen kümmern" muss. Dabei war Lola noch lange nicht fertig damit, die Welt zu erkunden. Aktuell reist sie durchs sonnige Neuseeland. Zuvor durfte sie unter anderem bereits die Kultur von China kennenlernen, die tollsten Spots in Japan entdecken oder auch an der Luft Australiens schnuppern.

Lolas Weltreise läuft schon seit einigen Monaten. Allerdings gestaltete sich der Start etwas holprig: Das Visum hatte auf sich warten lassen. Eigentlich hätte sie Europa schon eine Woche früher verlassen wollen, doch das Warten auf das Visum zog sich über Wochen. Beinahe hätten der Start und die Ziele noch mal umgeplant werden müssen, doch zu Lolas Glück kam das Visum am Mittag des Abreisetags an. "Endlich kann die richtige Weltreise beginnen! [...] Jetzt beginnt unser Kontinent-Hopping und ich kann's kaum erwarten", freute sie sich auf Instagram.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert während ihrer Weltreise in Tokyo

Instagram / lolaweippert Lola Weippert 2026 in Neuseeland