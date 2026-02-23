David Beckham eilt verletzter Fremder im Skiurlaub zur Hilfe

David Beckham (50) hat während seines Familienurlaubs im französischen Luxus-Skigebiet Courchevel einer gestürzten Skifahrerin geholfen, die sich bei einem Sturz am Kopf verletzt hatte. Der ehemalige Fußballer bemerkte den Unfall und eilte der Frau sofort zu Hilfe. Er entfernte ihre Skier und kümmerte sich um sie, bis medizinische Hilfe eintraf. Ein Augenzeuge, der den Vorfall beobachtete, erklärte gegenüber The Sun: "David sah, wie die Frau sich am Kopf verletzte und machte sich Sorgen um sie. Er nahm ihr die Skier ab und vergewisserte sich, dass es ihr gut geht – er war ein echter Gentleman."

Der Zeuge fügte hinzu: "David war unglaublich liebenswert und auch der Ski-Guide, der mit ihm unterwegs war." David war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seiner jüngsten Tochter Harper (14) unterwegs, die mit ihren 14 Jahren den jährlichen Familien-Skiurlaub der Beckhams genießt. Die Ski-Reise ist eine feste Tradition der Familie, allerdings sind die Beckhams in diesem Jahr ohne ihren ältesten Sohn Brooklyn (26) unterwegs, der sich derzeit von seiner Familie distanziert hat.

Auch Davids Sohn Romeo (23) gönnte sich vor Kurzem eine romantische Auszeit im Schnee. Der 23-Jährige flog mit seiner Freundin Kim Turnbull zu einem Kurztrip ins italienische Como Alpina Dolomites und teilte Eindrücke der gemeinsamen Reise in den sozialen Medien. David und seine Frau Victoria waren zuletzt gemeinsam mit Harper und Romeo bei den Feierlichkeiten zum 21. Geburtstag ihres Sohnes Cruz in London zu sehen. Die Familie zeigte sich dabei in bester Stimmung, während Brooklyn weiterhin fehlt.

Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

SIPA PRESS Harper Seven Beckham und David Beckham im März 2023

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, Januar 2026