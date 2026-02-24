Betty Taube übt mit Tanzprofi für "Let's Dance"-Teilnahme

Betty Taube (31) überlässt bei Let's Dance offenbar nichts dem Zufall. Das Model trainiert schon jetzt fleißig für den Tanzwettbewerb – und bekommt sogar Unterstützung von einem Tanzprofi, bevor das eigentliche Training überhaupt angefangen hat. Betty besuchte offenbar ihre Freundin Anna Adamyan (29). Diese postet in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie zusammen mit einem offenbar befreundeten Profi einen Cha-Cha-Cha übt. Anna feuert ihre Freundin an: "Super, machst du das!" Aber ist so intensive Vorbereitung schon Schummeln? Die Frage stellen sich zumindest einige Fans, denn immerhin sollen die "Let's Dance"-Kandidaten doch die gleichen Chancen haben.

RTL hat darauf aber eine klare Antwort: Wie gut die Teilnehmer sich auf die Show vorbereiten, ist ihnen selbst überlassen. Gegen ein paar Trainingsstunden mit einem Profi sei nichts einzuwenden, erklärt der Sender gegenüber Bunte. Bevor die Show beginnt, dürfen die Promis privat trainieren und auch ihre Kondition verbessern. Sobald sie einem Profi aus der Sendung zugeteilt sind, müssen sie bei diesem bleiben, sodass die Bedingungen für jeden Teilnehmer gleich sind. Ein wenig Übung vorab kann Betty sicherlich gut gebrauchen. Ihr Können in Sachen Tanzen beschreibt die 31-Jährige im Ankündigungsvideo im Netz als eher gering: "Alles, was ich an Tanzerfahrung habe, sind Dorffeste."

Gleichzeitig beschreibt Betty sich auch als die "unsportlichste Person der Welt". Die Proben und natürlich die Show selbst könne sie aber kaum erwarten. Mit Haltung und der richtigen Bewegung hat sie immer schon Erfahrung. 2014 wurde Betty bei Germany's Next Topmodel Vierte. Die Herausforderung wird sicherlich die Kombination aus Haltung, Rhythmus und Technik sein – immer wird bei "Let's Dance" nicht nur gelaufen, sondern richtig Sport betrieben. Betty scheint aber bereit zu sein – denn die Konkurrenz schläft nicht. Neben der Influencerin treten auch Reality-Sternchen Nessi Borck (29), Tokio Hotel-Drummer Gustav Schäfer (37), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) sowie Moderatorin Sonya Kraus (52) und YouTuber Willi Whey (31) an.

Instagram / annaadamyan Betty Taube mit einem Tanzprofi, Februar 2026

Instagram / bettytaube Betty Taube, Januar 2025

Getty Images Betty Taube, Model