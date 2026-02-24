Johannes B. Kerner hat durch Fasten sieben Kilo abgenommen

Johannes B. Kerner (61) präsentierte sich beim 55. Ball des Sports am vergangenen Samstag in Frankfurt in beeindruckender Form. Der Moderator hat durch konsequentes Fasten sieben Kilogramm abgenommen und zeigte sich in einem Smoking, der perfekt saß. Den edlen Anzug hatte Johannes bereits im vergangenen Jahr bei der Veranstaltung tragen wollen, doch damals passte er ihm noch nicht. Der Grundstein für die Verwandlung wurde bereits im November gelegt, als der 61-Jährige vier Tage im Gesundheitsressort Lanserhof auf Sylt verbrachte und dort konsequent fastete, wie er gegenüber Bild verriet.

Johannes erklärte, dass er seine täglichen Gewohnheiten komplett umgestellt hat. Regelmäßiges Fasten gehört seither zu seinem Alltag, ebenso wie Sport und eine ausgewogene Ernährung. Sein aktuelles Gewicht behielt der Moderator für sich. Bei der Gala war seine Verwandlung jedoch deutlich sichtbar. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Alina Schiess, die im Publikum am Tisch mit engen Freunden saß.

Der Ball des Sports, bei dem rund 1000 Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien zugunsten der Stiftung Deutsche Sporthilfe feierten, gilt seit Jahren als fester Treffpunkt für prominente Sportbegeisterte. Und nicht nur Johannes zeigte sich vor Ort in Bestform – auch Jürgen Klopp (58) zog bei der Veranstaltung alle Blicke auf sich. Der 58-Jährige, der zum engen Freundeskreis von Johannes und Alina gehört, wirkte schlank, sportlich und energiegeladen. Auch bei ihm sind die Pfunde gepurzelt, sein Geheimnis ist laut Bild Disziplin und tägliches Training.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johannes B. Kerner beim 55. Ball des Sports in der Festhalle Frankfurt

Anzeige Anzeige

ActionPress Johannes B. Kerner und seine Frau Alina, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp, Januar 2025