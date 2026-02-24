Yasin Cilingir erklärt: Daran zerbrach seine Ehe mit Samira

Yasin Cilingir (35) spricht erneut überraschend offen über das Ehe-Aus mit Samira Cilingir. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich der Realitystar den Fragen seiner Community und gibt weitere Einblicke in die Gründe für die bereits im September 2025 bestätigte Trennung. "Kurz gesagt: zu viele offene Baustellen... auf beiden Seiten", erklärt Yasin ehrlich. Er macht deutlich, dass ungeklärte Konflikte und unausgesprochene Themen die Beziehung zunehmend belastet hätten – und betont zugleich, dass die Verantwortung dafür nicht nur bei einer Person gelegen habe.

Der Love Island-Star führt weiter aus, wie entscheidend innere Klarheit für eine funktionierende Partnerschaft sei. "Bevor man gemeinsam wachsen kann, muss man erstmal sich selbst sortieren. Und diesen Punkt haben wir nie wirklich erreicht", betont Yasin nachdenklich. Mit einem weiteren Satz bringt er seine Haltung auf den Punkt: "Manchmal ist Trennung kein Verlust, sondern Ehrlichkeit." Konkrete Details zu den Hintergründen nennt er jedoch nicht. Stattdessen bleibt er bei grundsätzlichen Überlegungen darüber, was zwei Menschen brauchen, um langfristig miteinander funktionieren zu können.

Persönlich blicken Yasin und Samira auf eine intensive gemeinsame Zeit zurück. Die beiden TV-Bekanntheiten sind Eltern von zwei Kindern, die Scheidungspapiere sind bereits unterschrieben. Auch Samira hatte sich vor rund einem Monat in einer Instagram-Fragerunde geäußert und offen über die schleichende Entwicklung der Trennung gesprochen. "Es waren die Kleinigkeiten, die halt irgendwann zu Streit geführt haben, und das jeden Tag", erklärte sie. Eine große Eskalation habe es nicht gegeben – vielmehr hätten sich alltägliche Probleme nach und nach summiert, bis schließlich der Punkt ohne Rückkehr erreicht war.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Reality-TV-Stars

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten