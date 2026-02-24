Prinz Williams lustige Namenswahl für Sohn George enthüllt

Prinz William und Prinzessin Kate haben vor der Geburt ihres ersten Sohnes Prinz George im Jahr 2013 stundenlang nach dem perfekten Namen gesucht und der Prinz sorgte dabei für reichlich Unterhaltung. Wie nun in einer neuen Biografie des Mirror-Royalexperten Russell Myers enthüllt wird, blätterten die beiden während der Schwangerschaft intensiv in einem Babynamenbuch, das ihnen ein enger Freund geschenkt hatte. Doch während die Namensfindung lief, konnte es sich William nicht verkneifen, seine Pressemitarbeiter mit absurden Vorschlägen zu überraschen. "Was haltet ihr von Rodney für einen Jungen, oder vielleicht Graham?", soll er zu Beginn von Meetings in den Raum geworfen haben. Die verdutzten Reaktionen seiner Mitarbeiter, die stockend nach Worten suchten, quittierte William laut der Biografie mit schallendem Gelächter.

Hinter den Kulissen nahmen William und Kate die Namenssuche für ihren Thronfolger jedoch sehr ernst. Kate hatte ihr Herz bereits an Alexander für einen Jungen oder Alexandra für ein Mädchen verloren, während William sich insgeheim eine Tochter wünschte und seiner verstorbenen Mutter Diana mit einem zweiten Namen ein Denkmal setzen wollte. Die Prinzessin tauschte sich auch mit Freundinnen aus, die kürzlich selbst Eltern geworden waren, und sammelte Ideen. Letztlich endeten die stundenlangen Sitzungen mit dem geschenkten Babynamenbuch oft in Lachanfällen, wenn einer der beiden einen besonders ausgefallenen Vorschlag präsentierte. Am Ende entschied sich das Paar für eine traditionellere Route, und William stellte eine Favoritenliste mit zwei Namen zusammen: George und Louis.

Die neue Biografie "William and Catherine: The Intimate Inside Story", die am 26. Februar bei Penguin Random House erscheint, bietet exklusive Einblicke in das Leben des Paares von ihrer ersten Begegnung an der Universität St Andrews bis heute. Autor Russell Myers, der die beiden seit fast einem Jahrzehnt als Teil der königlichen Pressetruppe begleitet, stützt sich auf zahlreiche Palastinsider. Das Buch beleuchtet nicht nur die Namenssuche für George, sondern auch, wie William seine Kinder nach Kates Krebsdiagnose schützte, wie das Paar mit den öffentlichen Vorwürfen von Prinz Harry und Meghan Markle umging und wie William mit seinem Vater König Charles über dessen umstrittenen Bruder Andrew (66) in Streit geriet.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Die Familie von Prinz William und Prinzessin Kate besucht den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham