Baby auf Intensivstation: Daniel Lotts Herz ist gebrochen

Daniel Lott und seine Frau Eva sind erneut Eltern geworden, doch die Freude wird von großer Sorge überschattet. Ihr Baby kam als Frühchen in der Schwangerschaftswoche 29+1 zur Welt und muss aktuell auf der Kinderintensivstation behandelt werden. Auf Instagram meldete sich der einstige Bachelorette-Teilnehmer nun bei seinen Followern und teilte ein Foto, das Eva und ihn in einem Krankenhauszimmer zeigt. "Mit der Geburt haben wir gedacht, dass wir das meiste geschafft hätten", schrieb er zu dem Bild. Obwohl das Paar stolz darauf sei, es bis zur 29. Schwangerschaftswoche geschafft zu haben, würden die beiden nun realisieren, dass die Geburt nur ein erster großer Meilenstein gewesen sei. Die aktuelle Situation belastet Daniel und Eva schwer.

Den Anblick des Neugeborenen, das an etlichen Kabeln und Schläuchen liegt und auf diese Unterstützung angewiesen ist, können die beiden kaum ertragen. "Wenn dein Neugeborenes auf der Kinderintensivstation liegt, du es an etlichen Kabeln und Schläuchen siehst – auf die es angewiesen ist und Unterstützung braucht –, dann bricht dir das einfach nur das Herz", schreibt Daniel in seinem Beitrag. Dem Paar sei bewusst, dass noch "verdammt harte Wochen und Monate" vor ihnen liegen würden. Erschwerend komme hinzu, dass Eva mit den Folgen des Kaiserschnitts kämpfe. "Und wieder ist man so machtlos...", ergänzte Daniel seine emotionalen Zeilen. Von seiner Community erhielt Daniel viel Zuspruch. "Viel Kraft für die kommende Zeit. Ihr seid so ein starkes Team", schrieb ein Follower unter den Beitrag. "Drücke euch die Daumen", kommentierte ein anderer.

Erst vor einem Tag hatte Daniel eine besondere Nachricht mit seinen Fans geteilt. "Mr. Lott Junior has arrived", verkündete er stolz auf Social Media und postete dazu ein Foto von Leos winziger Hand. Schon bei der Geburt habe der Kleine mit kräftigem Geschrei gezeigt, wie viel Kraft und Lebensfreude in ihm stecke, berichtete der Realitystar. Zu diesem Zeitpunkt lag der Kleine weiterhin auf der Kinderintensivstation und benötigte Unterstützung beim Atmen. Die vergangenen Wochen glichen für das Paar einer emotionalen Achterbahnfahrt. Nach einem Blasensprung in der 21. Schwangerschaftswoche hatte Eva ganze acht Wochen im Krankenhaus verbringen müssen. "Wir haben so lange gekämpft", schrieb Daniel in seinem bewegenden Beitrag. Trotz aller Sorgen und medizinischer Hürden zeigte er sich voller Hoffnung: "Ab jetzt rocken wir das Leben zu viert."

Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott, Februar 2026

Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott, Februar 2026

