Günter Netzers Tochter Alana erwartet erstmals Nachwuchs

- Shannon Lang
Lesezeit: 2 min

Große Freude bei Günter Netzer (81): Der frühere Fußballstar wird zum ersten Mal Opa! Seine Tochter Alana Netzer und ihr Ehemann, der Schweizer Sänger Sebastian Bürgin, bekannt als Baschi, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Neuigkeit teilte Baschi in einem emotionalen Instagram-Beitrag mit. Zu einem Foto, das das Paar vor einer idyllischen Berglandschaft zeigt, schrieb der Musiker: "Wir werden Eltern und könnten nicht glücklicher sein." Auf dem Bild ist auch Alanas Babybauch zu sehen, den die beiden liebevoll streicheln.

Dazu ergänzte er: "Ein neues Kapitel beginnt, voller Liebe, Hoffnung und ganz viel Dankbarkeit. Manchmal schreibt das Leben die schönsten Songs ganz von selbst. In Liebe euer Papi Baschi und meine Königin Alana." Gegenüber dem Schweizer Magazin Blick bestätigte Alana außerdem: "Aktuell bin ich in der 24. Woche und voller Vorfreude. Ich habe großes Glück und bisher eine sehr angenehme Schwangerschaft erlebt. Von den typischen Symptomen, die man oft hört, bin ich weitgehend verschont geblieben."

Alana und Baschi sind seit 2017 ein Paar. Im September 2021 gaben sie sich das Jawort, begleitet von Familie und vielen Freunden. Günter führte seine Tochter damals in einer romantischen spätgotischen Kapelle im Schweizer Örtchen Lauenen zum Altar, rund 200 Gäste waren bei der emotionalen Trauung dabei. Der ehemalige Profi genießt sein Familienleben weitgehend abseits der großen Fußballbühne, umso besonderer ist nun der neue Lebensabschnitt als Großvater. Für Alana und den Musiker beginnt damit ein weiterer gemeinsamer Meilenstein, der ihre bisherige Liebesgeschichte um ein neues Familienkapitel erweitert.

Günter Netzer und seine Tochter Alana, 2024
Instagram / alananetzer
Baschi und Alana Netzer
Instagram / alananetzer
Günter Netzer im Januar 2016
Getty Images
