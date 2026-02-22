Gustav Schäfer hat sich 75-Quadratmeter-Grillpalast gebaut

Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer (37) gönnt sich gerade gleich zwei große Abenteuer: Während der Schlagzeuger im RTL-Erfolgformat Let’s Dance ab dem 27. Februar übers Parkett wirbeln will, wächst bei ihm zu Hause in Magdeburg ein echtes XXL-Projekt in die Höhe. Statt einer kleinen Hütte entsteht im Garten von Gustav ein echter Neubau: ein großer Grillpalast, auf den der Musiker mächtig stolz ist. Im offiziellen "Let’s Dance"-Podcast plaudert er nun über sein Herzensprojekt und zeigt auf Instagram sogar Bilder, wie er beim Richtfest selbst auf dem Dach werkelt.

Gustav erklärt, dass seine Leidenschaft fürs Grillen längst mehr ist als nur ein nettes Hobby. Der Musiker war bereits bei "Grill den Henssler" zu sehen und veranstaltet in Magdeburg regelmäßig seine "Drums’n’BBQ"-Workshops, bei denen sich alles um Beats und Barbecue dreht. Nun setzt er mit seinem Grillpalast noch einen drauf. "Ich bin ein bisschen größenwahnsinnig geworden in diesem Projekt – und deswegen ist das jetzt ein 75-Quadratmeter-Palast", sagt er im "Let’s Dance"-Podcast. Auf den Instagram-Aufnahmen ist eine stattliche Holzkonstruktion zu erkennen, die eher an ein eigenes Partyhaus als an eine klassische Grillhütte erinnert. Das Richtfest feierte die Familie bereits im November, fertig eingerichtet ist der Traum in Holz aber noch nicht. Während Gustav tagsüber nun für seine Auftritte bei "Let’s Dance" trainiert, plant er gedanklich bereits jede Ecke seines künftigen Rückzugsorts. Innen sollen auch ein Billardtisch und eine Dartscheibe einziehen. "Welcher Kerl würde das denn nicht lieben?", so der Musiker.

Privat teilt Gustav seine Grill-Leidenschaft gern mit Linda. Die Ehefrau des Musikers hat vor allem ein Auge auf ein ganz bestimmtes Detail im neuen Refugium geworfen. Der Flipperautomat stehe bei ihr "hoch im Kurs", wie Gustav im Podcast verrät. "Die flippert total gern." Seit der Hochzeit 2014 lebt das Paar fernab des ganz großen Rampenlichts seinen Familienalltag, während Gustavs Bandkarriere und TV-Abenteuer laufen. Mit der Teilnahme an "Let's Dance" geht für den Drummer ein Traum in Erfüllung. "Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füße plötzlich wichtiger sind als meine Hände", erklärt er im RTL-Interview.

Imago Gustav Schäfer, Schlagzeuger von Tokio Hotel

Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer am Grill, 2026

Instagram / gustavschaefer Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer, seine Frau Linda und seine Tochter