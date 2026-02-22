Nicole Kidman spottet über Ex Keith Urbans "Midlife-Crisis"

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) haben sich im September nach 19 Jahren Ehe getrennt. Seitdem wird der Country-Sänger immer wieder mit jüngeren Frauen in Verbindung gebracht, darunter die 26-jährige Country-Sängerin Karley Scott Collins und die Musikerin Maggie Baugh. Laut Insidern begegnet Nicole den Gerüchten um das Dating-Leben ihres Ex-Mannes jedoch mit einer gewissen Gelassenheit. Eine Quelle aus ihrem Umfeld verrät laut OK! Magazine: "Nicole sitzt nicht zu Hause und ist von all dem überrascht. Es ist eher ein Gefühl müder Akzeptanz. Was sie empfindet, ist mehr Enttäuschung als Schock." Die Schauspielerin sehe in Keiths plötzlichen Verbindungen zu deutlich jüngeren Frauen einen Mann, der versuche, etwas zu beweisen.

Der Insider berichtet weiter: "In privaten Gesprächen mit engen Freunden hat sie es weniger als Skandal, sondern eher als Midlife-Crisis-Phase dargestellt und macht sich darüber lustig." Aus ihrer Sicht lese sich das alles wie jemand, der mit dem Älterwerden in einer Jugend-verehrenden Industrie ringe. Besonders herausfordernd sei die Situation aber für die beiden Teenager-Töchter, die über ihre Handys, TikTok und Gruppenchats ständig mit den Schlagzeilen über ihren Vater konfrontiert werden. "Sunday und Faith sind keine kleinen Kinder mehr. Sie sehen, was gerade im Trend liegt", erklärte die Quelle. Die Mädchen seien sehr beschützend gegenüber ihrer Mutter und würden sich um sie sorgen, wenn die Gerüchte über das Dating-Leben ihres Vaters zunehmen.

Keith hat die Gerüchte schon mehrfach zurückgewiesen. Im Oktober ging ein Video viral, in dem er den Song "The Fighter" mit Maggie auf der Bühne performte und dabei Textzeilen änderte, die ursprünglich über Nicole geschrieben worden waren. Bei seinem nächsten Auftritt in Nashville forderte er seine Fans auf, nichts in diese Geste hineinzulesen. Auch Karley wies im Januar Berichte zurück, wonach sie und Keith zusammengezogen seien. "Leute, das ist absolut lächerlich und unwahr", schrieb sie auf Instagram.

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Getty Images Nicole Kidman bei Kering Women in Motion während der Filmfestspiele von Cannes 2025

Getty Images Keith Urban bei den CMA Awards in Nashville 2025