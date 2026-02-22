Schwedische Königsfamilie verabschiedet sich von Désirée

König Carl Gustaf von Schweden (79) hat am Donnerstag gemeinsam mit seiner Familie Abschied von seiner geliebten Schwester Prinzessin Désirée (87) genommen. Die Trauerfeier fand in der Schlosskirche des königlichen Palastes in Stockholm statt, wo sich die Royals versammelten, um der verstorbenen Prinzessin zu gedenken. Kronprinzessin Victoria erschien mit ihrem Ehemann Prinz Daniel (52) und ihrer Tochter Prinzessin Estelle (13) zu der bewegenden Zeremonie. Ebenfalls anwesend waren Königin Sonja (88), Prinz Carl Philip (46), Prinzessin Sofia (41), Prinzessin Madeleine (43) und Christopher O'Neill (51). Désirées Schwester Prinzessin Margaretha nahm ebenfalls an der Trauerfeier teil und trug dabei eine dezente Perlenkette um den Hals.

Prinzessin Désirée war als eine der "Haga-Prinzessinnen" bekannt, die gemeinsam mit ihrem Bruder Carl Gustaf und ihren Schwestern Margaretha, Birgitta und Christina im Haga-Palast außerhalb von Stockholm aufwuchsen. Die Prinzessin, die offiziell den Titel Baronin Silfverschiöld trug, verstarb am 21. Januar im Alter von 87 Jahren. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2017 hatte die zurückhaltende Royal in einem Interview aus dem Jahr 2008 erklärt: "Ich sehe mich jetzt nur als Mutter und Ehefrau und lege nicht viel Wert auf meine Prinzessinnenschaft." Die dreifache Mutter hinterließ drei Kinder und ihre Enkelkinder.

Die eigentliche Beisetzung von Prinzessin Désirée wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Nähe von Schloss Koberg in Västergötland stattfinden. Nach der Trauerfeier in der Schlosskapelle folgte ein privater Empfang im Elternhaus der Prinzessin in Koberg. Die Familie der Verstorbenen hatte bereits Jahre zuvor eine enge Verbindung zu dieser Region aufgebaut. König Carl Gustaf würdigte seine Schwester in einem Statement nach ihrem Tod mit den Worten: "Viele warme Familienerinnerungen wurden im Haus der Familie Silfverschiöld in Västergötland geschaffen – ein Ort in Schweden, der für meine Schwester von großer Bedeutung war."

Getty Images Prinzessin Désirée von Schweden im Jahr 2017

Getty Images Schwedische Königsfamilie

Instagram / kungahuset König Carl Gustaf und Königin Silvia 2025

