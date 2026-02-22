So hart arbeiten die Elevator Boys an ihren neuen Liedern

Die Elevator Boys lassen ihre Fans derzeit ganz nah an ihrem Musikprozess teilhaben – und verraten in ihrer aktuellen Instagram-Story, wie intensiv sie wirklich im Studio schuften. Die Social-Media-Stars erzählen dort, dass sie insgesamt bereits zwischen 80 und 100 Songs geschrieben haben und sich damit seit Monaten regelrecht in die Musik reinknien. Mehr als die Hälfte dieser Tracks sei vor allem zum Üben entstanden, erklären die Jungs weiter. Sie wollten verstehen, was Musikmachen eigentlich bedeutet, und hätten dafür nicht nur im Studio experimentiert, sondern auch an ihrem Gesang gearbeitet.

In ihrer Story gehen die Elevator Boys ins Detail: Sie sprechen von Gesangsunterricht, davon, mit der richtigen Absicht ins Mikrofon zu singen, und von der Kunst, in Songs echte Geschichten zu erzählen. Auch der kreative Prozess im Studio habe sich mit der Zeit verändert. Manchmal kramen die Webstars alte Songs hervor, die sie ursprünglich nur zum Spaß produziert hatten. Einen dieser älteren Tracks haben sie vor etwa einem Jahr wiedergefunden. Je öfter sie ihn anhörten, desto mehr gefiel er ihnen, berichten sie ihren Followern. Jetzt habe genau dieser Song eine ganz besondere Bedeutung bekommen – und könnte für die Jungs ein wichtiger nächster Schritt in ihrer Musikkarriere sein.

Für ihre Community gab es nun ein besonderes Highlight: Die Elevator Boys veröffentlichten ein Video, in dem erstmals ein Snippet ihrer kommenden Single zu hören ist. Der neue Track klingt nach Sommerromanze, jugendlichen Gefühlen und leichtfüßiger Verliebtheit – zumindest deuten die ersten Klänge genau darauf hin. In den Kommentaren unter dem Clip überschlagen sich die Fans bereits mit Lob und Herz-Emojis. Viele schreiben, wie sehr sie die Melodien feiern und dass sie den kompletten Song kaum erwarten können.

Getty Images Bene Schulz, Tim Schaecker, Luis Freitag, Jacob Rott und Julien Brown bei der Premiere von Freakier Friday im El Capitan Theatre

Getty Images Julien Brown, Bene Schulz, Luis Freitag und Jacob Rott von den Elevator Boys bei der Premiere von "No Good Men" auf der Berlinale

Getty Images Luis Freitag, Tim Schaecker, Jacob Rott, Julien Brown und Bene Schulz bei der Weltpremiere von "The Fantastic Four: First Steps" in L.A.