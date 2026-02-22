Haftbefehl bestätigt: Er fiel nach Xatars Tod ins Koma

Haftbefehl (40) spricht in der aktuellen Folge seines RTL+-Podcasts schonungslos ehrlich über seine Suchterkrankung und offenbart dabei ein dramatisches Detail: Der Tod seines besten Freundes Xatar (†43) im Mai 2025 stürzte den Rapper psychisch in eine schwere Krise, die für ihn im Koma endete. Gemeinsam mit Ehefrau Nina Anhan thematisiert Haftbefehl in Episode 5 des Formats erstmals offen seinen Klinikaufenthalt und bestätigt damit Gerüchte, die bereits im Juli 2025 kursierten, damals aber von seinem Umfeld noch dementiert wurden. "Als ich ihn verloren habe, bin ich ins Koma gefallen", gesteht der Musiker jetzt unumwunden und macht damit deutlich, wie schwer ihn der viel zu frühe Tod seines Freundes am 7. Mai getroffen hat.

Schon in den Jahren zuvor folgte bei Haftbefehl auf jeden Entzug ein erneuter Rückfall, wie er berichtet – so auch direkt nachdem die Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" Ende 2024 abgedreht war. Obwohl seine Nase zu diesem Zeitpunkt schon so stark beschädigt war, dass er sich einer Operation unterziehen musste, griff er erneut zum Kokain. Und der Strudel der Drogensucht zeigte sich erneut erbarmungslos: Hafti konsumierte parallel zum Koks bald wieder große Mengen Alkohol und Cannabis – eine Mischung, die offenbar im Mai 2025 nach Xatars Ableben einen tragischen Höhepunkt erreichte. Zwischenzeitlich habe sich Hafti in Villingen-Schwenningen in eine sechswöchige Therapie begeben, um clean zu werden, so der 40-Jährige.

Wenn Haftbefehl über Xatar spricht, wird spürbar, wie nah sich die beiden standen. Der Rapper beschreibt den Bonner Musiker im Podcast als seinen besten Freund im Musikgeschäft und macht klar, wie sehr ihn der Verlust getroffen hat. Schon in der Vergangenheit hatte Haftbefehl bei Auftritten betont, dass er an seiner Abstinenz arbeitet und wieder auf der Bühne stehen möchte – nun wird sichtbar, wie steinig dieser Weg nach wie vor ist. Die enge Verbindung zu Xatar spielte dabei offenbar eine große Rolle: Die beiden Rapper galten über Jahre als feste Größe im Deutschrap, traten immer wieder gemeinsam auf und standen auch abseits der Musik in engem Kontakt. Für die Fans bedeuteten ihre gemeinsamen Projekte nicht nur harte Songs, sondern auch das Bild einer tiefen Freundschaft, die jetzt nur noch in Erinnerungen und der Musik der beiden weiterlebt.

Collage: Imago, ActionPress / OHLENBOSTEL,GUIDO Collage: Haftbefehl und Xatar

Imago Xatar und Haftbefehl live beim splash! Festival 2016 in Ferropolis

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025