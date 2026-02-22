Sarah Ferguson stellte Epstein Kontakt zur Patentochter her

Sarah Ferguson (66) hat Jeffrey Epstein (†66) offenbar den Kontakt zu ihrer Patentochter Poppy Cotterell vermittelt – und das zu einem Zeitpunkt, als der Unternehmer bereits wegen Sexualstraftaten verurteilt worden war. Wie Bild unter Berufung auf veröffentlichte Epstein-Akten berichtet, stellte die Herzogin von York die Verbindung im November 2010 her. Jeffrey war zu diesem Zeitpunkt erst 16 Monate zuvor aus der Haft entlassen worden, nachdem er 13 Monate wegen Sexualstraftaten gesessen hatte. In einer E-Mail schickte Sarah die Kontaktdaten ihrer damals 22-jährigen Patentochter an den verurteilten Straftäter und schrieb dazu: "Jetzt bist du dran! [...] Alles Liebe."

Poppy, die Tochter einer ehemaligen Hofdame von Sarah, traf Jeffrey tatsächlich in seinem Stadthaus in Manhattan. Gegenüber The Sun bestätigte sie jetzt, dass sie dem Unternehmer 2010 vorgestellt wurde, um sich um seine Kunstsammlung zu kümmern. Damals arbeitete sie als Praktikantin in einer Kunstgalerie in New York. Nach dem Treffen habe der Unternehmer ihr eine Stelle angeboten, die sie jedoch ablehnte. "Ich habe ihn nie wieder gesehen", erklärte die heute 38-Jährige. Weitere E-Mails aus den Akten zeigen, dass ein Freund Jeffreys bei diesem nachfragte, ob Poppy eine gute Wahl sei, woraufhin dieser antwortete, sie sei "sowohl äußerst intelligent als auch sehr hübsch".

Die Dokumente offenbaren eine auffallend enge Beziehung zwischen Sarah und Jeffrey. Zehn Monate vor der Kontaktvermittlung hatte die Herzogin dem Millionär geschrieben: "Du bist eine Legende. Ich finde wirklich keine Worte, um meine Liebe und Dankbarkeit für deine Großzügigkeit und Freundlichkeit zu beschreiben. Ich stehe zu deinen Diensten. Heirate mich einfach." Poppy ist die Tochter einer mittlerweile verstorbenen ehemaligen Hofdame von Sarah, die wiederum Patin von Prinzessin Beatrice (37) war. Beatrice, Sarahs älteste Tochter mit Ex-Prinz Andrew (66), und Poppy sind fast im gleichen Alter. Laut Bild haben sich weder Sarah noch Andrew bislang zu den Enthüllungen geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Rob Kim, ActionPress / CapitalPictures Collage: Sarah Ferguson und Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein in New York, 2015

Anzeige Anzeige