Melania Trump spendet weiteres Amtseintrittskleid an Museum

Melania Trump (55) hat ihr Eröffnungskleid dem Smithsonian National Museum of American History übergeben – und die Übergabe am Freitag in Washington D.C. mit einem Auftritt ganz in Schwarz gefeiert. Die frühere First Lady erschien in einem doppelreihigen Mantel von Bottega Veneta, dazu Rollkragen, Lederleggings und kniehohen, schlangengeprägten Stiefeln von Christian Louboutin. Präsentiert wird im Museum ein schulterfreies, cremefarbenes Seidenkleid von Hervé Pierre mit zwei Bändern aus schwarzem Seidengazar. Zur Schau gehört außerdem eine nachgebildete Harry-Winston-Brosche, die Melania damals als Choker trug. Die feierliche Enthüllung fand im Haus des renommierten Geschichtsmuseums statt.

Im Rahmen der Präsentation würdigte Melania die präzise Arbeit hinter dem Kleid und dankte den Schnittmacherinnen, Näherinnen und weiteren Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern, die das Stück möglich machten. Das Design, ein geradliniges, modernes Säulenmodell aus off-white Seidencrêpe, bezeichnete sie laut Page Six als technisches Meisterstück, das die Kreativität und Ingenieurskunst der amerikanischen Mode zeige. Auch die abgestimmte Optik ihres schwarzen Auftritts sorgte für Gesprächsstoff: Der Look nahm die schwarzen Akzente des ausgestellten Kleides auf und unterstrich die klare Schwarz-Weiß-Ästhetik des Abends. Bereits ihr Inauguralballkleid von 2017 – eine vanillefarbene, schulterfreie Robe mit Schlitz, Rüschenbesatz und rotem Band an der Taille, ebenfalls von Pierre entworfen – hatte Melania dem Smithsonian überlassen. Mit der erneuten Spende wächst die Ausstellung um ein weiteres Stück ihrer Garderobe.

Die Zusammenarbeit von Melania und Pierre reicht über mehrere prägende Auftritte hinweg: Der Designer verantwortete zentrale Looks während ihrer Zeit als First Lady und setzte dabei häufig auf klare Linien, reduzierte Details und starke Kontraste. Auch Accessoires spielten bei Melania immer eine Rolle – von auffälligen Gürteln bis hin zu markanten Schuhen von Louboutin. Das Smithsonian pflegt seit vielen Jahrzehnten eine eigene First-Ladies-Sammlung, in der Roben und Erinnerungsstücke früherer First Ladys gezeigt werden. Abseits der Mode ist Melania als ehemaliges Model und Unternehmerin bekannt. Privat ist sie mit Donald Trump (79) verheiratet; gemeinsam haben sie Sohn Barron.

Getty Images Melania Trump präsentiert im Smithsonian ihr zweites Antrittskleid von Herve Pierre

Getty Images Donald und Melania Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 31. Dezember 2025

Getty Images Donald und Melania Trump in Windsor 2025