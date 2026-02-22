Nico Santos zeigt wenig Verständnis für Love-Scamming-Opfer

Popstar Nico Santos (33) sorgt mit seiner Reaktion auf einen Fall von Liebesbetrug für Gesprächsstoff, bei dem er unfreiwillig im Mittelpunkt stand. Passiert ist das Ganze einer 36-jährigen Frau aus Nordrhein-Westfalen, die über Jahre glaubte, persönlich mit dem erfolgreichen Musiker zu chatten, und dabei weit mehr als ihr Herz aufs Spiel setzte. Auf Instagram erklärt Nico jetzt unverblümt: "Dass es hunderte Fake-Profile gibt, ist klar. Dass wirklich Menschen darauf reinfallen können, war mir bisher nicht bewusst. Ich dachte, wir hätten schon gelernt." Worte, die im Netz prompt Reaktionen auslösten. Während einige Fans zustimmen, empfinden andere seinen Ton als überraschend kühl. Für die Betroffene endete die vermeintliche Romanze jedenfalls bitter – statt großer Gefühle blieb ihr ein finanzieller Schaden von mehr als 10.000 Euro.

Die Geschichte liest sich wie ein klassisches Betrugsszenario. Nach einem ersten Kontakt über Facebook verlagerte sich der Austausch rasch auf die Messenger-App Signal. Dort schickte der angebliche Sänger Herzen, Komplimente und schmiedete Zukunftspläne. Als plötzlich Geld gefordert wurde, besorgte die Frau Prepaid-Guthabenkarten und Gutscheine, darunter Codes für Amazon. Die digitale Illusion hielt, bis Zweifel im Freundeskreis des Opfers aufkamen, die die Frau schließlich wachrüttelten. Ermittler sprechen von einer typischen Masche. "Der Betrüger baute über einen langen Zeitraum gezielt Vertrauen auf und schuf eine emotionale Bindung", erklärt Polizeisprecher Lukas Borowski laut Bild. Erst durch Gespräche mit Familie und Freunden erkannte die 36-Jährige, dass sie keinen Star, sondern einen professionellen Scammer finanziell unterstützte.

In Sachen Liebe hat Nico sein Glück längst gefunden: Der Sänger ist verheiratet und betonte in Interviews schon mehrfach, wie wichtig ihm sein Zuhause und der Rückhalt seiner Partnerin sind. Die Liebesgeschichte der beiden begann 2020, seither zeigt er abseits der Bühne eher selten Einblicke und hält das gemeinsame Leben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Wenn Nico dennoch einmal mit seinen Fans interagiert, geschieht das über offizielle, verifizierte Kanäle. So lautet auch sein abschließender Appell in Bezug auf die zahlreichen Fake-Profile, die von ihm kursieren: "Bitte, bitte fallt nicht drauf rein."

Imago Sänger Nico Santos bei der Einslive Krone in Bielefeld, 04.12.2025

Getty Images Nico Santos, Musiker

Getty Images Nico Santos, Sänger