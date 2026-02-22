Kate strahlt bei erstem Auftritt nach Andrews Verhaftung

Erster großer Auftritt für Kate (44): Die Prinzessin von Wales zeigte sich am Samstag beim Six-Nations-Kracher England gegen Irland im Twickenham Stadium – und setzte dabei ein deutliches Zeichen. Zwei Tage nach der laut Berichten von Daily Mail erfolgten Festnahme und anschließenden Freilassung von Andrew Mountbatten Windsor (66) erschien sie solo, ohne Prinz William (43) und die Kinder. Statt Begleitung stand ihr Look im Fokus: ein königsblauer Mantel von Alexander McQueen über einem schwarzen Rollkragen, dazu ein übergroßer England-Rugby-Schal in passenden Tönen. Mit dem Accessoire machte Kate unübersehbar klar, wen sie auf den Rängen anfeuerte – das Heimteam aus England.

Ihr Stadionbesuch kam in einer heiklen Phase für die Royals, während laut Berichten weiterhin Durchsuchungen an zwei Residenzen Andrews liefen. Auf der Tribüne nahm Kate neben Deborah Griffin, der Präsidentin des Rugby Football Union, Platz. Die 44-Jährige setzte dabei auf einen bewährten Stilgriff: ein komplett blauer Auftritt, zentriert um den markanten McQueen-Mantel mit strukturierter Silhouette, markanten Vorderpartien und Taillengürtel. Warum ausgerechnet Blau? Stylingexpertin Shauna Colaci ordnete den Ton im Gespräch mit dem Magazin Hello! ein: "In der Farbpsychologie steht Blau für Vertrauen, Loyalität und ruhige Autorität. Es ist die Farbe der Diplomatie – leise kraftvoll, universell schmeichelnd und emotional stabilisierend. Perfekt für einen royalen Auftritt, bei dem jedes Outfit eine Botschaft ist", sagte sie.

Privat gilt Kate als sportbegeistert und teilt diese Leidenschaft mit ihrer Familie. Zu Sportevents tauchte sie in der Vergangenheit immer wieder gemeinsam mit William auf; gelegentlich begleiteten auch Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (10) ihre Eltern zu Stadionbesuchen. Ihre Detail-Liebe zeigt sich in der Accessoire-Wahl: Der farblich abgestimmte Rugby-Schal verband Stil und Teamunterstützung und sorgte für ein detailreiches, aber unkompliziertes Finish. So blieb der Fokus beim Auftritt klar auf dem Zwischenmenschlichen im Stadion: gemeinsames Fiebern, kurze Gespräche mit Fans und Funktionären und sichtbare Freude am Sport.

Getty Images Prinzessin Kate beim Guinness Six Nations-Spiel England gegen Irland, Februar 2026

Getty Images Deborah Griffin und Prinzessin Kate, 2026

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Prinz William, Herzogin Camilla, Herzogin Kate und Prinz Andrew bei der Royal Wedding 2018