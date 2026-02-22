Berlinale-Sensation: Sandra Hüller holt sich Silbernen Bären

Sandra Hüller (47) sorgt bei der 76. Berlinale in Berlin für einen großen Gänsehautmoment: Die Schauspielerin wird für ihre Rolle im Historiendrama "Rose" mit dem Silbernen Bären als beste Schauspielerin ausgezeichnet. In dem deutsch-österreichischen Film von Regisseur Markus Schleinzer spielt Sandra eine Frau, die sich als Mann ausgibt, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, berichtet Bild. Bei der Preisverleihung wird sie als eine der großen Favoritinnen des Wettbewerbs gefeiert, ihr Name war schon vorab immer wieder als mögliche Gewinnerin gefallen. Mit der Trophäe in der Hand erlebt die gebürtige Deutsche damit einen weiteren Höhepunkt ihrer bereits viel beachteten Karriere.

In "Rose" taucht Sandra tief in eine vergangene Epoche ein: Das Historiendrama erzählt die Geschichte einer Frau, die in einer von Männern dominierten Gesellschaft kaum eigene Entscheidungen treffen darf. Um der Enge zu entkommen, legt sie eine männliche Identität an und erkämpft sich damit neue Freiheiten. Regisseur Markus Schleinzer, der sich schon in früheren Werken mit Machtstrukturen und gesellschaftlichen Zwängen auseinandergesetzt hat, setzt bei dem Projekt bewusst auf die Intensität seiner Hauptdarstellerin. Mit ihrem nuancierten Spiel zeigt Sandra die innere Zerrissenheit ihrer Figur zwischen Angst vor Entdeckung und dem Wunsch nach einem Leben nach eigenen Regeln. Die Berlinale-Jury würdigt diese Darstellung nun mit einem der wichtigsten Preise des Festivals.

Sandra hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der international gefragtesten deutschsprachigen Schauspielerinnen entwickelt. Immer wieder übernimmt sie Rollen, in denen es um Identität, Nähe und zwischenmenschliche Spannungen geht. Privat hält die Künstlerin ihr Leben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus und konzentriert sich auf ihre Arbeit vor der Kamera und auf der Theaterbühne. In Interviews betont sie häufig, wie wichtig ihr die Zusammenarbeit im Team ist und dass sie Rollen anziehen, die sie emotional fordern. Die Auszeichnung mit dem Silbernen Bären reiht sich nun in eine ganze Liste von Erfolgen ein, die zeigen, wie konsequent Sandra ihren eigenen Weg geht – auf der Leinwand und darüber hinaus.

Getty Images Sandra Hüller mit dem Silbernen Bären für die beste Hauptrolle für "Rose" bei der 76. Berlinale im Berlinale Palast

Getty Images Sandra Hüller auf dem roten Teppich zur Abschlusszeremonie der 76. Berlinale in Berlin

Getty Images Sandra Hüller beim Photocall zu "Rose" auf der Berlinale 2026

