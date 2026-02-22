Nicht autorisiert: Gil Ofarim warnt Fans vor Fake-Memoiren

Dschungelkönig Gil Ofarim (43) meldet sich mit einer dringenden Warnung bei seinen Fans: Kürzlich sei eine neue Biografie über ihn erschienen – unter dem Titel "Die Zerbrechlichkeit des Ruhms" von Autor Theo Meier. "Kauft den Quatsch nicht. Da will euch jemand einfach nur verarschen und schnell Geld machen mit der Nummer", macht Gil in einem Video auf Instagram deutlich. Er wies seine rund 175.000 Follower darauf hin, dass er selbst eine Autobiografie geschrieben hat, die den Titel "Freiheit in mir" trägt.

Der Sänger äußerte den Verdacht, dass besagtes Werk mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sein könnte. Auch die Bilder in dem Buch hält er für KI-generiert. Er betont, dass die Biografie nicht von ihm autorisiert wurde und ohne seine Beteiligung erschien. Gil empfahl seinen Fans, stattdessen seine eigene Autobiografie als E-Book zu lesen, da diese in gedruckter Form kaum noch erhältlich sei. "Da liegt sehr viel Herzblut drin", machte er deutlich. Außerdem versprach er seiner Community, sich bald ausführlich zu melden. Aktuell befinde er sich noch im "Krankenlazarett" und sei nach wie vor gesundheitlich angeschlagen. Es sei ihm aber wichtig gewesen, die Leute frühzeitig über die neu erschienenen Memoiren zu informieren.

Gil hatte sich in der 19. Staffel des Dschungelcamps gegen Reality-TV-Star Samira Yavuz (32) und "Hot oder Schrott"-Tester Hubert Fella (58) durchgesetzt und die Dschungelkrone geholt. Sein Sieg sorgte für hitzige Diskussionen, nicht zuletzt wegen des weiterhin umstrittenen Davidstern-Skandals, zu dem der Musiker während der Show weitgehend schwieg. In "Freiheit in mir" verarbeitet er nicht nur seine Karriereerfolge, sondern auch schwere Zeiten und familiäre Herausforderungen. Mit dem Buch landete er 2021 auf der Spiegel-Bestsellerliste – ein weiterer persönlicher Meilenstein, den er nun gegen fremde Werke verteidigen möchte.

