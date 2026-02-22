Baby-Vorfreude: Hailee Steinfeld teilt bewegende Worte

Hailee Steinfeld (29) öffnet sich in ihrem jüngsten Beau Society Newsletter über ihre Gefühlswelt, während sie sich auf die Geburt ihres ersten Kindes vorbereitet. Die Schauspielerin und Sängerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Josh Allen (29) Nachwuchs erwartet, schreibt offen über die Veränderungen, die auf sie zukommen. "Diese Woche saß ich auf der Couch in unserem Familienzimmer, und die Realität, dass unsere kleine Familie bald wachsen wird, begann wirklich zu mir durchzudringen", verrät Hailee in dem Newsletter. Die Oscar-Nominierte beschreibt ein Gefühl des "surrealen, ganzkörperlichen Bewusstseins", dass ihre Welt sich bald "auf wundervolle Weise erweitern" werde.

Neben den praktischen Vorbereitungen wie To-do-Listen, Recherchen und der "Umorganisation ihres Lebens" ist es vor allem die innere Vorbereitung, die für Hailee eine zentrale Rolle spielt. "Der tiefgründigste und erdendste Teil der Vorbereitung auf dieses Baby war die introspektive Seite davon: die stillen Gespräche, die ich fast jeden Tag mit mir selbst führe", erklärt die Schauspielerin. Dabei stelle sie sich große Fragen wie "Was für eine Mutter werde ich sein?" und habe lebhafte Tagträume davon, wie ihr Leben aussehen wird, "wenn wir drei zusammen im Kinderzimmer kuscheln". Die "Sinners"-Darstellerin beschreibt das Gefühl mit den Worten: "Wir bereiten uns darauf vor, jemanden zu treffen, den wir schon so sehr lieben. Ich habe mir das Hirn zermartert, um Worte zu finden, die dieses Gefühl beschreiben, aber ich habe sie noch nicht. Vielleicht ist das auch der Punkt." Zudem befinde sie sich in der "Nistphase" und sei fleißig beim Einkaufen von Babykleidung.

Hailee und Josh hatten im Dezember 2025 bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Während Josh bei einer Pressekonferenz Ende Januar noch erzählte, dass sie ihr "Bestes geben" und er von Freunden und Geschwistern mit Kindern gelernt habe, dass man nicht alles im Voraus regeln könne, zeigt Hailee nun eine tiefere emotionale Ebene ihrer Vorbereitung. Die beiden hatten im Mai 2023 ihre Beziehung öffentlich gemacht und sich im November 2024 verlobt, bevor sie wenig später im selben Monat heirateten. Für beide wird es das erste Kind sein.

Getty Images Hailee Steinfeld bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag