Für Familie: Robert Geiss lässt sich erstes Tattoo stechen

Robert Geiss (62) hat in Abu Dhabi einen außergewöhnlichen Schritt gewagt und sich im Alter von 62 Jahren sein allererstes Tattoo stechen lassen. Der Realitystar und Unternehmer entschied sich für ein großes Motiv auf seinem Unterarm: einen Totenkopf, der an das Logo seiner Modemarke Roberto Geissini erinnert, kombiniert mit den Initialen seiner Liebsten – C für Ehefrau Carmen (60), D für Tochter Davina und S für Tochter Shania. "Ich habe mich ja immer gesträubt und jetzt lasse ich mir ein Tattoo stechen, was so groß ist, dass es jeder erkennt", erzählt Robert gegenüber Bild. Seine Familie konnte zunächst kaum glauben, dass er es ernst meint. "Das glaube ich erst, wenn es wirklich gestochen ist", zeigte sich Carmen skeptisch, und auch Shania war überzeugt: "Ich kenne Papas Gags. Der macht das eh nicht!"

Doch Robert machte seine Ankündigung wahr und legte sich tatsächlich auf die Tätowierliege. Während des Stechens fächelte ihm Carmen Luft zu, doch die Schmerzen waren deutlich spürbar. "Das tut sch***e weh. Fühlt sich so an, als ob mich andauernd eine Biene sticht", jammerte der TV-Millionär während der Prozedur. Trotz der Schmerzen zog er durch, bis der Totenkopf mit den Initialen seiner Familie auf seinem Unterarm verewigt war. Carmen wurde beim Anblick des fertigen Tattoos emotional und musste weinen. "Das bedeutet mir sehr viel, weil wir immer gesagt haben, dass wir nie unsere Initialen auf den Körper tätowieren lassen", erklärte sie sichtlich gerührt.

Robert und Carmen sind seit 43 Jahren ein Paar und haben zusammen die beiden Töchter Davina und Shania großgezogen. Während die Frauen der Familie bereits Erfahrung mit Körperschmuck haben, allerdings nur mit kleinen Tattoos, ging Robert bei seinem Debüt gleich aufs Ganze. Den gezeichneten Entwurf des großen Totenkopfs fand Shania im Vergleich zu ihren eigenen kleinen Tattoos sogar "schockierend". Nach der gelungenen Aktion zeigte sich Robert stolz und zufrieden: "Wieder ein Meilenstein in meinem Leben. Ich habe Häuser gebaut, Bäume gepflanzt – und jetzt ein Tattoo."

RTL II Robert Geiss, Unternehmer

Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten