Michelle Pfeiffer begeistert mit ungeschminktem Look

Michelle Pfeiffer (67) zeigt sich ihren Fans völlig natürlich. Die Schauspielerin hat ein ungeschminktes Selfie in den sozialen Medien geteilt, das sie während eines entspannten Reisemoments zeigt. In der Kabine eines Privatjets posiert sie mit einem sanften Lächeln in die Kamera, ihre langen blonden Haare fallen locker über ihre Schultern – kein Puder, keine Mascara. Gekleidet in ein beigefarbenes Oberteil präsentiert Michelle ihren strahlenden Teint und ihre zeitlosen Gesichtszüge – komplett ohne Filter. Neben ihr ist auf dem Foto auch ihre Kollegin Kate Hudson (46) zu sehen, die einen schwarzen Pullover trägt.

Die "Scarface"- und "Batman Returns"-Darstellerin hat sich in der Vergangenheit immer wieder offen zum Thema Älterwerden geäußert. In einem Interview mit Elle Canada gestand sie, dass es nicht immer einfach war, aber sie mittlerweile Frieden damit geschlossen habe. "Für mich gab es einen Punkt, an dem es schwer war, und dann habe ich diese Hürde überwunden, und es war unglaublich befreiend", erklärte sie dem Magazin. Besonders in ihrer Karriere, wo man von der Leading Lady zur Großmutter wechselt, gebe es ein Niemandsland, in dem man sich irrelevant fühlt. "Aber dann kämpft man sich da durch und man kann an einem neuen Ort ankommen. Ich bin tatsächlich sehr begeistert von den Rollen, die ich jetzt bekomme", verriet Michelle. Auch ihre Hautpflegeroutine sei überraschend unkompliziert. Sie halte es sehr simpel, wasche ihr Gesicht und creme es ein – zwischendurch gönne sie sich eine Maske. Wichtig sei ihr vor allem konsequenter Sonnenschutz, den sie seit ihren Zwanzigern verwende, nachdem ein Dermatologe ihr das geraten habe.

Michelle hat in dem Interview auch über persönliche Veränderungen in ihrem Leben gesprochen. Das leere Nest sei keine Kleinigkeit gewesen, und sie habe ein paar Jahre damit zu kämpfen gehabt. Man habe die Kinder dazu erzogen, dass sie irgendwann das Haus verlassen – auch wenn es schwerfällt, sagt sie gegenüber Elle Canada. Für sie sei die Arbeit immer ihre Rettung in schwierigen Zeiten gewesen. Heute finde sie Freude an einfachen Dingen. "Malen macht mich wirklich glücklich. Zoom-Anrufe mit meiner Enkelin, sie ist urkomisch. Pickleball. Ich liebe es auch, einen wunderschönen neuen Duft zu entwickeln. Und Tequila mit jemandem, den ich liebe", verriet die Schauspielerin.

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer und Kate Hudson im Privatjet, 2026

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer völlig ungeschminkt

Getty Images Michelle Pfeiffer, Januar 2024