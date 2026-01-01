Jessi Ngatikaura sorgt mit extremem neuen OP-Look für Kritik

Jessi Ngatikaura hat ihren "neuen" Look gezeigt und sofort für Gesprächsstoff gesorgt. In einer festlichen Instagram-Story posierte der Reality-Star aus "The Secret Lives of Mormon Wives" mit Ehemann Jordan Ngatikaura und den gemeinsamen Kindern vor einem schneebestäubten Weihnachtsbaum, alle in passenden roten Pyjamas. Dazu schrieb Jessi knapp: "Mein Gesicht ist noch sehr geschwollen, bitte". Der Zeitpunkt: kurz nach einem Beauty-Eingriff, den sie Anfang Dezember öffentlich gemacht hatte. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: In den sozialen Netzwerken fragten sich Nutzer, ob die Veränderungen zu weit gingen und ob die TV-Persönlichkeit noch wiederzuerkennen sei.

Die Diskussion wurde zusätzlich angeheizt, weil Jessi ihre Behandlungsschritte auf TikTok dokumentiert hatte – inklusive Video aus der Praxis von Chirurg Daniel Ward. Darin waren auf ihrem Gesicht Markierungen rund um Augen, Wangen und Mund zu sehen, was viele zu Spekulationen über ein Facelifting verleitete. "Ich bin wirklich schockiert, dass ein Arzt in so kurzer Zeit so viel macht", schrieb ein Nutzer, während eine andere Stimme meinte: "Ist das nicht ziemlich extrem für ihr Alter?" Daniel Ward wies die Facelift-Gerüchte jedoch zurück und erklärte in den Kommentaren, es handele sich um konservative, vorbeugende Maßnahmen wie Lidbehandlungen, Fetttransfer und Laser. Ziel seien "Erhalt und subtile Verbesserungen", nicht eine komplette Veränderung. Zu den Markierungen sagte die Praxis: Man zeichne im Sitzen, um die passende Menge Haut zu bestimmen und Risiken zu minimieren. Jessi bat derweil um Nachsicht wegen der Schwellungen.

Abseits der Schönheitsdebatte bleibt Jessi in ihrem TV-Kosmos gefragt. Die Influencerin gehört zu den Gesichtern, die in der nächsten Runde von "The Secret Lives of Mormon Wives" wieder vor der Kamera stehen sollen, während in Utah weitergedreht wird und Kolleginnen wie Taylor Frankie Paul, Layla Taylor und Miranda McWhorter ebenfalls präsent bleiben. Privat zeigt die Mutter in den sozialen Medien regelmäßig Familienmomente mit Jordan und den Kindern, oft in aufeinander abgestimmten Outfits. Ihr Mix aus Familienalltag, Reality-Drama und Beauty-Updates hat ihr eine treue Online-Community eingebracht, die jeden Schritt aufmerksam begleitet – vom Weihnachtsfoto bis zum Blick hinter die Kulissen in der Arztpraxis.

Getty Images Jessi Ngatikaura, "The Secret Lives of Mormon Wives"-Star

IMAGO / Future Image Jessi Ngatikaura und ihr Ehemann Jordan

Getty Images Jessi Ngatikaura, April 2025