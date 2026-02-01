Jessi Ngatikaura teilt Heilungs-Update nach Schönheits-OPs

Jessi Ngatikaura, bekannt aus der Serie "The Secret Lives of Mormon Wives", sprach nach mehreren plastischen Operationen über ihre Genesung. Gegenüber Us Weekly erklärte sie, dass sie sich in der Heilungsphase befinde und keinesfalls weitere Eingriffe plane. "Ich bin definitiv mit Operationen fertig. Mir geht’s gut, aber ich befinde mich immer noch im Heilungsprozess. Ich lasse jetzt einfach alles abheilen und dann geht es mir gut", beteuerte die Reality-Bekanntheit. Sie habe sich einer oberen und unteren Blepharoplastik sowie einer Fetttransplantation ins Gesicht unterzogen, um überschüssige Haut zu entfernen. "Ich bin noch geschwollen, aber ich lasse es jetzt ruhen", betonte Jessi während eines Events in Los Angeles am 29. Januar.

Die 33-Jährige gab offen zu, dass die Nachwirkungen der Eingriffe eine Herausforderung für ihr Selbstbewusstsein darstellten. Auf TikTok zeigte sie ungeschönt den Verlauf der Heilung und sprach von ihrer Unsicherheit und einer zeitweisen Identitätskrise aufgrund der Schwellungen. "Ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile jedes einzelne Video, das ich poste, damit einleiten muss, dass ich immer noch extrem geschwollen bin. Ich bin drei Wochen nach der OP und das ist nicht mein endgültiges Ergebnis und ich möchte nicht, dass jemand denkt, das sei das, wie ich aussehen möchte, deshalb muss ich das sagen", gab Jessi zu. Sie hob hervor, dass viele Menschen in der Branche ebenfalls solche Eingriffe vornehmen lassen, jedoch den Heilungsprozess oft nicht öffentlich machen. Unterstützung sucht sie derzeit auch in einer Therapie, was ihr half, sich selbstbewusster zu fühlen.

Zu Weihnachten hatte Jessi ihren "neuen" Look erstmals öffentlich präsentiert und für reichlich Diskussionen gesorgt. Auf Instagram zeigte sie sich damals gemeinsam mit Ehemann Jordan Ngatikaura und den Kindern vor dem Weihnachtsbaum – alle im Partnerlook mit roten Pyjamas. Darunter schrieb die Reality-Darstellerin: "Mein Gesicht ist noch sehr geschwollen, bitte". Die Reaktionen im Netz reichten von neugierigen Nachfragen bis hin zu kritischen Kommentaren. Besonders die Frage, ob Jessi nach den OPs überhaupt noch wiederzuerkennen sei, wurde heiß debattiert.

IMAGO / ZUMA Press Wire Jessi Ngatikaura, "The Secret Lives of Mormon Wives"-Star

Getty Images Jessi Ngatikaura, "The Secret Lives of Mormon Wives"-Star

Getty Images Jessi Ngatikaura, April 2025

