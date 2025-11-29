"Mormon Wives"-Star Jessi Ngatikaura offenbart ihre Affäre

In den USA brodelt das Reality-TV-Drama: In der neuesten Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" steht Jessi Ngatikaura im Mittelpunkt eines Skandals um eine angebliche Affäre. In der Eröffnungsszene wird die Influencerin von ihrer Kollegin Layla Taylor bei einem Event in Utah mit Gerüchten über eine Affäre mit Marciano Brunette konfrontiert. Jessi gibt daraufhin zu, dass sie und ihr Ehemann Jordan Ngatikaura sich im September 2024 trennten, nachdem sie schon länger "Probleme" in ihrer Beziehung hatten. Um Abstand zu gewinnen, reiste sie nach Los Angeles, wo sie den "Vanderpump Villa"-Star traf und eine emotionale Bindung aufbaute, die auch zwei Küsse beinhaltete. Obwohl sie jegliche körperliche Beziehung abstreitet, lösten die Enthüllungen große Kontroversen aus.

Nach den Ereignissen entschied sich das Paar, an seiner Ehe zu arbeiten. Sie führten eine 90-tägige Trennung ein, in der sie wechselnd für ihre Kinder Jagger und Jovi zuständig waren und ihre Beziehung in Therapiesitzungen reflektierten. Doch die weiteren Enthüllungen von Marciano, der behauptete, mit Jessi geschlafen zu haben, belasteten die Ehe weiter. Jordan zeigte sich frustriert über die Auswirkungen dieser Ereignisse auf ihre Beziehung und warf seiner Frau vor, durch ihre Entscheidungen die Familie belastet zu haben. Die Staffel endet mit einem bittersüßen Bild: Obwohl beide bemüht wirken, bleibt offen, ob sie tatsächlich wieder zueinanderfinden.

Privat ist Jessi nicht nur durch ihre Ehe, sondern auch durch Freundschaftsdramen gefordert. Besonders die Beziehung zu ihrer ehemaligen besten Freundin Demi Engemann hat sich verschlechtert, nachdem bekannt wurde, dass Demi in Gerüchte über Jessis Affäre verwickelt war. Kürzlich teilte Jessi intime Details über Demi, nachdem diese "The Secret Lives of Mormon Wives" als stark geskriptet bezeichnet hatte. In ihrer Instagram-Story enthüllte sie die wahre Bedeutung der berüchtigten "Fruity Pebbles"-Story aus der ersten Staffel und zog Demi mit einem scharfen Kommentar über ihren Ehemann Bret Engemann ins Visier: "Seit sie kleinlich und ein A*schloch sein will, sage ich mal, dass Opa Bret ihren Urin trinkt wie Dirty Soda." Demi konterte umgehend und warf Jessi vor, mit ihren Aussagen von sich selbst abzulenken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessi Ngatikaura, "The Secret Lives of Mormon Wives"-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jessi Ngatikaura und ihr Ehemann Jordan

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Engemann, "The Secret Lives of Mormon"-Star

Anzeige