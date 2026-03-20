Statement: Jordan reicht Scheidung von Jessi Ngatikaura ein

Jordan Ngatikaura hat gestern offiziell die Scheidung von seiner Ehefrau Jessi Ngatikaura (33) eingereicht. Die beiden Reality-TV-Stars aus der Serie "The Secret Lives of Mormon Wives" waren fünf Jahre lang verheiratet und sind Eltern der beiden gemeinsamen Kinder Jagger und Jovi. In einem Statement gegenüber dem Magazin People äußerte sich Jordan jetzt zu dem Schritt: "Dies war keine einfache Entscheidung und sie kommt mit schwerem Herzen. Ich bin dankbar für die gemeinsamen Erinnerungen und die Lektionen. Während unsere Wege sich nun in unterschiedliche Richtungen bewegen, bleibt meine Priorität bei meinen Kindern und sicherzustellen, dass sie sich geliebt, unterstützt und beschützt fühlen während dieser Übergangsphase."

Der selbsternannte Anführer von "DadTok" betonte weiter, dass er sich verpflichtet fühle, dieses nächste Kapitel mit Freundlichkeit und Respekt zu handhaben. Er bat zudem um Privatsphäre und Verständnis, während die Familie diese Situation durchlebe. Jessi selbst hat sich bislang nicht zu der Scheidungseinreichung geäußert. Erst vor wenigen Tagen hatte die Realitydarstellerin jedoch in einem Interview mit dem Magazin über den Status ihrer Beziehung gesprochen und erklärt, dass sie und Jordan noch immer "viel Therapie" machen würden, sowohl einzeln als auch als Paar. Sie hätten das nun seit etwa einem Jahr nach ihrer Trennung getan und es habe ihnen sehr geholfen.

In einem früheren Gespräch mit People hatte Jessi behauptet, emotionale Misshandlung durch ihren Ehemann erfahren zu haben. Das Paar hatte sich daraufhin auf eine 90-tägige Trennung geeinigt und an ihrer Beziehung in Therapiesitzungen gearbeitet. Jordan hatte damals die volle Verantwortung für den Schmerz übernommen, den er ihr während ihrer Ehe zugefügt hatte. Im September 2024 hatten sich die beiden bereits einmal getrennt. Die 33-Jährige war damals nach Los Angeles gereist, um Abstand zu gewinnen, und entwickelte dort eine emotionale Bindung zu Marciano Brunette von "Vanderpump Villa", die auch zwei Küsse beinhaltete.

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IMAGO / Future Image Jessi Ngatikaura und ihr Ehemann Jordan

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IMAGO / Newscom / AdMedia Jessi Ngatikaura, "The Secret Lives of Mormon Wives"-Star

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Getty Images Jessi Ngatikaura beim "iHeartRadio 102.7 KIIS FM Jingle"-Ball, Dezember 2025

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