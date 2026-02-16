Versprechen eingelöst: Ikkimel bietet Erotik-Abo für 20 Euro

Rapperin Ikkimel (28) macht ernst: Pünktlich zum Valentinstag hat die Musikerin nun ihr lange angekündigtes Versprechen an ihre Fans eingelöst. Die Künstlerin, die vor Kurzem gleich zwei Preise bei der 1Live Krone abräumte und als große Gewinnerin des Abends gefeiert wurde, präsentiert nun heiße Fotos und exklusiven Content für zahlende Fans. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant auf OnlyFans, sondern auf der Konkurrenzplattform Maloum. Das Abo kostet Raptastisch zufolge aktuell 20,54 Euro im Monat.

Die Entscheidung für das Wiener Start-up Maloum und gegen die bekanntere Plattform OnlyFans begründete Ikkimel in ihrer Instagram-Story mit politischen Überlegungen. Sie wolle den Hauptanteilseigner von OnlyFans nicht unterstützen, erklärt sie. Wie Raptastisch berichtet, mache das finanziell für sie keinen Unterschied, da beide Plattformen mit einem Revenue-Share von 80 zu 20 arbeiten. Ganz zur Freude ihrer Fans möchte Ikkimel neben freizügigen Bildern auch neue Songs vorab auf der Plattform teilen.

Die Rapperin, die für ihre unverblümten Texte gefeiert wird, löst damit nun ein Versprechen ein, das sie bereits im vergangenen Jahr gegeben hatte. Damals teilte sie die Ankündigung mit ihren treuesten Hörern in einem Wrapped-Clip auf Spotify und löste damit eine hitzige Online-Debatte aus. Während zahlreiche Fans von Ikkimels Plan begeistert waren, hinterfragten andere kritisch, wie dieses Vorhaben zu ihrem Selbstbild als feministische Rapperin passe. Nun dürfen ihre Anhänger also gespannt sein, mit welchen Inhalten die Musikerin sie auf der Plattform überraschen wird.

Anzeige Anzeige

Imago Ikkimel beim Heroes Festival

Anzeige Anzeige

Imago Sängerin Ikkimel auf dem Roten Teppich bei der Polyton-Preisverleihung 2024 in den Berliner Atelier Gardens

Anzeige Anzeige

Instagram / ikkimel42 Ikkimel, Selfie zum Video-Release