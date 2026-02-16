Armie Hammers Mutter startet Podcast nach seinem Skandal

Dru Hammer, die Mutter von Schauspieler Armie Hammer (39), hat angekündigt, einen Podcast namens "Hollywood and Divine" ins Leben zu rufen, in dem gefallene Stars ihre Sicht der Dinge schildern und über Schuld und Reue sprechen sollen. Erster Gast: Armie selbst, der 2021 mit schweren Vorwürfen von Vergewaltigung, physischer Gewalt und bizarren Kannibalismus-Fantasien konfrontiert wurde. Das Format soll in den kommenden Wochen anlaufen, wie Dru dem US-Portal Page Six bestätigte. Im Zentrum stehen Gespräche mit Promis, die in Skandale verstrickt waren, und die Frage, wie sie damit umgehen. "Es ist eine gute Gelegenheit, sagen zu können, was passiert ist, was sie falsch gemacht haben und Buße zu tun", sagte Dru, die sich als gläubige Christin präsentiert.

Dru betonte gegenüber dem Portal: "Es gibt definitiv einen Platz für die Me-Too-Bewegung, es ist viel passiert. Aber viele Männer wurden fertiggemacht und es war schwer für sie, sich zu äußern." Als Beispiel führte sie ihren Sohn an. Der Schauspieler bestritt eine Vergewaltigung und beharrte darauf, alle Begegnungen seien einvernehmlich gewesen. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles erhob mangels Beweisen keine Anklage, Armies Karriere brach dennoch ein. "Armie entschied sich, nicht zurückzuschlagen", sagte Dru, die nach eigenen Angaben Nachrichten zwischen Armie und Anklägerinnen gesehen habe. "Er hat sich nicht kriminell, sondern moralisch falsch verhalten", erklärte sie. Drus Co-Gastgeber John Luciano verspricht indessen, "die harten Fragen" zu stellen. Auf seiner Wunschliste für den Podcast stehen Namen wie Kanye West (48), Mel Gibson (70), Johnny Depp (62), Kevin Spacey (66), Matt Lauer und Danny Masterson (49). Zugesagt hat bislang keiner, doch Luciano betonte gegenüber Page Six: "Ich glaube an Vergebung und daran, dass man sich verteidigen oder eine zweite Chance verdienen sollte." Mit ihrem Podcast möchten die beiden eine Plattform schaffen, die Raum für offene Gespräche über Vergebung, Moral und persönliche Bewältigungsstrategien bietet.

Armie versucht unterdessen, sein berufliches Leben wieder in Schwung zu bringen. Nach einer dreijährigen Pause ist er kürzlich in dem Kinofilm "Frontier Crucible" zu sehen gewesen und wird bald in "Citizen Vigilante" auf der Leinwand erscheinen. Zuvor hatte sich der Schauspieler in der Podcastwelt ausprobiert. Sein eigenes Format namens "The Armie Hammertime" lief zwischen Oktober 2024 und Oktober 2025. Dru selbst hatte im Jahr 2024 mit ihrem Buch "Hammered" erste Einblicke in die turbulenten Ereignisse um ihren Sohn gegeben. In "Hollywood and Divine" möchte sie nun nicht nur Armie, sondern auch anderen in Ungnade gefallenen Prominenten einen Raum geben, um über ihre dunkelsten Kapitel, ihren Umgang mit Schuldgefühlen und ihren Versuch, ein neues Leben aufzubauen, zu sprechen.

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Armie Hammer im Februar 2019

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler