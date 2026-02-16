Janine Kunzes Töchter sprechen Klartext über die Liebe

Die beiden Töchter von Schauspielerin Janine Kunze (51), Lili-Mari und Lola, haben ganz klare Vorstellungen davon, wie ihre Traumprinzen aussehen sollten. Während Lili-Mari, die älteste der beiden, auf Intelligenz und emotionale Reife bei einem Mann setzt, bevorzugt die jüngere Lola eine Mischung aus jugendlichem Charme und attraktivem Äußeren. Obwohl sie in Sachen Männer unterschiedliche Geschmäcker haben, sind sich beide einig: Aktuell genießen sie ihr Leben als Singles und wollen sich Zeit lassen, den Richtigen zu finden. Lola erklärte gegenüber Bild: "Ich finde es super wichtig, Zeit mit sich selbst zu verbringen und herauszufinden, wer man eigentlich ist."

Nicht nur die Geschmäcker der beiden Schwestern sind verschieden. Auch ihr Dating-Alltag unterscheidet sich. Lola hatte bereits einen Freund und wünscht sich einen Partner, der "im Reinen mit sich selbst ist". Ihr Promi-Schwarm ist Jacob Elordi (28), bekannt aus Euphoria und "Frankenstein". Lili-Mari hingegen hatte noch keinen Freund und gibt zu Protokoll: "Wahre Liebe kommt auf einen zu, die muss nicht gesucht werden." Sie bezeichnet sich als sapiosexuell, findet "emotionale Intelligenz" entscheidend und schwärmt optisch für ältere Männer – wie Mads Mikkelsen (60).

Abseits der Liebe stehen beide jungen Frauen mitten im Leben und verfolgen ihre individuellen Ziele. Lili-Mari, 22 Jahre alt, studiert Jura und möchte sich zugleich in der Schauspielerei etablieren. Bald wird sie im Sat.1-Format "Die Landarztpraxis" zu sehen sein. Lola, 18 Jahre, befindet sich dagegen momentan im Endspurt ihres Abiturs und hält sich beruflich noch alle Türen offen. Auf Social Media gehen die Töchter von Janine Kunze unterschiedlich mit der Öffentlichkeit um: Während Lili-Mari ihren Account für Einblicke in ihr Leben nutzt, bevorzugt Lola einen privaten Auftritt, um ihr junges Alter und ihren Alltag zu schützen. Auch hier verfolgen die Schwestern verschiedene Strategien. Trotz ihrer Unterschiede verbindet die beiden Töchter von Janine Kunze jedoch ihr entschlossener Blick in die Zukunft und die uneingeschränkte Unterstützung ihrer berühmten Mutter, mit der sie über alle Probleme sprechen können – sicher auch in Sachen Liebe.

Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunze und ihre Tochter Lili

ActionPress Dirk Budach und Janine Kunze im November 2022 in Köln

Instagram / janinekunzeofficial Dirk Budach und Janine Kunze mit ihren drei Kindern