Lüge in "Reserve"? William hat Harry wohl nicht angegriffen

Prinz Harrys (41) brisante Anschuldigungen gegen seinen Bruder Prinz William (43) schlagen erneut hohe Wellen – diesmal wegen einer neuen Biografie. In dem Buch "William and Catherine: The Intimate Inside Story" von Royal-Experte Russell Myers, das am 26. Februar erscheinen soll, kommen Insider zu Wort, die Harrys Darstellung eines angeblichen körperlichen Angriffs deutlich infrage stellen. Laut einem Auszug, der Mirror vorliegt, sprechen Quellen aus Williams Umfeld von einem "billigen Trick" und betonen, dass Harry den Vorfall massiv überzeichnet habe. Der Streit soll sich in Nottingham Cottage im Kensington-Palast abgespielt haben, als William seinen Bruder auf Meghans (44) Verhalten gegenüber Palastmitarbeitern angesprochen haben soll.

Harry hatte in seinen Memoiren "Reserve" behauptet, William habe ihn im Zuge dieses heftigen Streits am Kragen gepackt und zu Boden gestoßen, wobei seine Kette gerissen und ein Hundenapf, auf den Harry gefallen sein soll, zerbrochen sei. In der Vorabveröffentlichung des Mirror heißt es nun, es seien harte Worte gefallen, körperliche Gewalt habe es aber nicht gegeben. "Es war ein billiger Trick [von Harry], einen solchen Streit so darzustellen. Die Spannung war sehr hoch, und ja, es wurden sicher Worte gewechselt, die man rückblickend bereut, aber der Prinz [William] beteuert, dass es keine körperliche Gewalt gab", betont ein Insider. Laut ihm habe William lediglich die Angestellten in Schutz genommen, die durch Harry und Meghans Umgang mit ihnen "zermürbt" gewesen seien. Einige sollen sogar mit ihrem Wohlbefinden gekämpft und über einen Abschied nachgedacht haben.

Seit dem öffentlichen Zerwürfnis der beiden Brüder bemühte sich Williams Frau Kate (44) angeblich lange Zeit, die Wogen zwischen den Royals zu glätten – doch damit ist nun offenbar Schluss. Wie aus einem Bericht von OK! hervorgeht, zog sich die Prinzessin zuletzt merklich aus der Rolle der Vermittlerin zurück. "Kate sieht eine direkte Entschuldigung bei William als den einfachsten und vernünftigsten Anfangspunkt. Je länger dieser Schritt ausbleibt, desto schwerer fällt es ihr, engagiert zu bleiben, weil sie denkt, dass sie nichts mehr tun kann, wenn Harry nicht einmal diese Mindestanforderung erfüllt", zitierte das Magazin eine Quelle aus dem Umfeld der Prinzessin. Nach Jahren des Bemühens und mehreren Eskalationen rund um Harry und Meghan fühlte sich Kate emotional erschöpft.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

Getty Images Prinzessin Kate besucht die Castle Hill Academy zum Children’s Mental Health Week 2026