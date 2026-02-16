Annie Knight wird bei Dates mit Männern bewacht

Annie Knight hat es tatsächlich getan: Die Social-Media- und OnlyFans-Berühmtheit hat ihre umstrittene Dating-Anwendung gestartet. Vor wenigen Wochen ging die App online, über die zahlende Abonnenten exklusive Einzeltreffen mit Annie buchen können. Jetzt hat die Australierin von einem der ersten Dates erzählt, bei dem ein Fan rund 7.000 Dollar (etwa 5.900 Euro) hinlegte, um sieben Stunden mit ihr zu verbringen. Die beiden fuhren mit dem Auto zum Strand, holten sich Eis und landeten schließlich im Pool des Bewunderers. "Es hat so viel Spaß gemacht", berichtet Annie laut Us Weekly von ihrem etwas anderen Fan-Meet & Greet.

Annie betont, dass bei den Treffen nichts Sexuelles passiere. Im Vordergrund stehe, Zeit miteinander zu verbringen und ihre Community im echten Leben kennenzulernen. "Die Leute fragen mich immer nach meinen Abonnenten und wie die so sind. 'Sind das komische Typen?', werde ich gefragt", erzählt sie und erklärt: "Aber alle meine Fans sind total normale Männer, und auch dieser Fan war wirklich nett." Für die Sicherheit gebe es klare Protokolle. "Es gibt eine Menge Hintergrundprüfungen", stellt sie klar und fügt hinzu: "Wir verlangen natürlich Ausweise, und ich habe eine Sicherheitskraft auf Abruf, die uns unauffällig folgt, um meine Sicherheit zu gewährleisten. Er hält bei den Treffen nicht Händchen mit uns, aber er ist in der Nähe, falls etwas passiert." Außerdem werde der Treffpunkt nie ihr Zuhause sein: "Ich bleibe nicht allein mit den Männern, und damit dieser Mann mich in seinem Auto abholen konnte, haben wir uns an einem anderen Ort getroffen – nicht an meinem Haus", betont sie. Annie freut sich nach eigenen Worten auf weitere Termine: "Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen."

Privat ist Annie glücklich vergeben. Ihr Verlobter Henry Brayshaw steht voll hinter dem Projekt und ist damit einverstanden, dass Annie kurz vor der Hochzeit private Dates anbietet. Die beiden kennen sich nach ihren eigenen Worten "schon ewig". Immer wieder erzählt die Influencerin, wie sehr ihr Verlobter ihren Karriereweg unterstützt. Schon bei ihrem viel diskutierten Sex-Event, bei dem sie mit Hunderten Männern schlafen wollte, rief Henry sie vorab an, wünschte ihr Glück und sagte: "Mach uns stolz. Hab Spaß. Pass auf dich auf", wie sie in einem früheren Interview mit Us Weekly berichtete. Nach dem Event habe er sich gefreut, dass sie ihr Ziel sogar übertroffen habe. Während Annie nun weitere Fan-Dates plant und in der Öffentlichkeit mit ihrem offenen Umgang mit Sexualität und Intimität polarisiert, wirkt das Paar nach außen als verschworene Einheit. Es scheint, als hätten sie ihren ganz eigenen Weg zwischen Liebe, Freiheit und Business gefunden.

Anzeige Anzeige

Instagram / anniekknight OnlyFans-Bekanntheit Annie Knight, Februar 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / annieknight78 Annie Knight im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025

Anzeige

Wie findet ihr Annies neue Date-App mit Sicherheits-Setup? Cleveres Business – und mit Bodyguard gut gelöst. Irgendwie schräg – trotz Checks bleibt ein mulmiges Gefühl. Ergebnis anzeigen