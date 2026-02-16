Ex-Verlobter Marco ist vergeben: So reagiert Christina Grass

Marco Cerullo (37) verkündete am Valentinstag, dass er in einer neuen Beziehung ist. Der Realitystar war zuvor viele Jahre gemeinsam mit Christina Grass (37) durchs Leben gegangen, die beiden waren sogar verlobt. Wie reagiert Christina nun auf die Liebes-News ihres Ex-Partners? Gegenüber dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast gibt sie zu, dass sie die Nachricht nicht kaltlässt. "Also, ich war schon überrascht im ersten Moment – ist glaube ich auch klar. Ich habe erst gedacht: 'Hä, okay krass, ging schnell'", schildert sie.

Christina sei vor allem überrascht gewesen, da sie nach eigenen Angaben noch bis Mitte Dezember mit Marco in Kontakt stand – damals war von einer neuen Frau in seinem Leben nie die Rede. Eine Vorankündigung gab es von ihrem Ex ebenfalls nicht. "Aber muss er ja auch nicht. Es ist jetzt fast zwei Jahre her. Ich glaube nicht, dass er mir da eine Rechenschaft schuldig ist", gibt sie zu bedenken. Nun, da die Nachricht raus ist, wünscht Christina Marco allerdings nur das Beste.

Am Tag der Liebe machte Marco sein neues Glück mit einem süßen Foto publik. Es zeigt den Prominent getrennt-Star und seine Liebste, die auf seinem Schoß sitzt und ihm einen Kuss gibt. Ihr Gesicht wird durch die wehenden blonden Haare verdeckt. Über die Identität der Frau an seiner Seite verrät Marco nichts – auch seine Ex hat keine weiteren Infos. "Scheint auf jeden Fall jemand zu sein, den wir ja nicht kennen. Und ich glaube auch, dass das zu Marco gut passt", findet Christina.

Hauter,Katrin/ ActionPress "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Marco Cerullo und Christina Graß

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar

IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Realitystar