Alex Vesias Frau meldet sich erstmals nach Tod ihres Babys

Zwei Monate nach dem tragischen Tod ihrer Tochter Sterling Sol meldet sich Kayla Vesia, die Ehefrau von Dodgers-Pitcher Alex Vesia, erstmals wieder zu Wort. In einem emotionalen TikTok-Video gewährt die 29-Jährige einen schmerzhaften Einblick in ihre Trauer. Mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen erklärt Kayla: "Ich war auf alles vorbereitet, was passieren könnte. Ich war nicht darauf vorbereitet, mein Baby nicht mit nach Hause nehmen zu können." Diese Worte treffen ins Mark und zeigen die unvorstellbare Realität, mit der das Ehepaar leben muss. Der Verlust ihrer kleinen Tochter Sterling hat eine Leere hinterlassen, die durch nichts zu füllen ist. Kayla beschreibt, wie Alex und sie versuchen, mit diesem unermesslichen Schmerz umzugehen. "Jeder Tag ist so anders für uns und ich habe wirklich nicht die Worte dafür", gesteht sie in dem bewegenden Video.

Am 26. Oktober 2025 veränderte sich das Leben der Vesias für immer. Das Paar teilte die herzzerreißende Nachricht in einem gemeinsamen Instagram-Post mit der Welt. Ihre "wunderschöne Tochter" sei "in den Himmel" gegangen, schrieben Alex und Kayla damals und ergänzten: "Es gibt keine Worte, um den Schmerz zu beschreiben, den wir durchmachen, aber wir tragen sie in unseren Herzen und schätzen jede Sekunde, die wir mit ihr hatten." Über die Todesursache äußerten sich die beiden nicht. Die Tragödie ereignete sich zu einer Zeit, als Alex eigentlich mit seinen Dodgers-Teamkollegen die World Series 2025 hätte spielen sollen. Stattdessen stand er seiner Frau in den schwersten Stunden ihres Lebens bei. Das Paar hatte sich 2019 kennengelernt, 2023 verlobt und im Januar 2024 geheiratet.

Kayla zeigt bemerkenswerte Stärke und den Willen, anderen zu helfen. "Ich möchte meine Reise teilen, wenn es jemandem helfen kann, der dasselbe durchmacht, sich nicht allein zu fühlen", erklärt sie ihre Absicht und betont: "Ich bin wirklich dankbar für die Gemeinschaft von euch allen." Die Dodgers-Organisation, die Baseball-Familie und unzählige Fans haben dem Paar in dieser schweren Zeit beigestanden. Während Kayla zugibt, dass sie nicht weiß, was die Zukunft bringt, plant sie langsam ihre Rückkehr zu sozialen Medien als eine Art therapeutisches Mittel. "Ich denke, es wird ein guter Weg sein, reden und teilen zu können, anders als wenn Alex und ich reden oder mit unserem Therapeuten sprechen", so Kayla.

Instagram / babyy_vesia Kayla Vesia posiert im Sommer-Look

Instagram / alexvesia Hände von Alex Vesia, seiner Frau Kayla und seiner verstorbenen Tochter Sterling

Instagram / alexvesia Alex Vesia und seine Frau Kayla, März 2025

