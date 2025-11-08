Dodgers-Star Alex Vesia trauert um seine Tochter Sterling

Alex Vesia, Pitcher der Los Angeles Dodgers, hat auf Instagram den tragischen Verlust seiner Tochter Sterling Sol bekannt gegeben. Die kleine Sterling verstarb am Sonntag, den 26. Oktober 2025, nur kurz nachdem das Team angekündigt hatte, dass Alex aufgrund eines "tief persönlichen familiären Anliegens" nicht an der World Series teilnehmen würde. "Unser kleiner Engel, wir lieben dich für immer und du bist immer bei uns", schrieben Alex und seine Frau Kayla in einem emotionalen Post. Neben einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie die Hand ihrer Tochter halten, teilte das Paar: "Es gibt keine Worte, um den Schmerz zu beschreiben, den wir durchmachen, aber wir halten sie in unseren Herzen und schätzen jede Sekunde, die wir mit ihr hatten."

Die Organisation der Dodgers und die Baseball-Community zeigten sich solidarisch mit dem Pitcher und seiner Familie. Während der Spiele gegen die Toronto Blue Jays trugen die Dodgers-Spieler seine Rückennummer 51 auf ihren Kappen als Tribut. Auch das gegnerische Team bekundete öffentlich Mitgefühl. "Unsere Baseballfamilie war für uns da, und wir könnten das nicht ohne sie bewältigen", bedankte sich der 29-Jährige. Zudem richteten Alex und Kayla ihren Dank an die Fans sowie das Krankenhaus Cedars-Sinai, dessen Personal ihnen während dieser schweren Zeit beigestanden habe: "Danke Dodgers Nation, Blue Jays und allen Baseballfans für eure Liebe und Unterstützung. Eure Nachrichten, Kommentare und Posts haben uns großen Trost gespendet."

Alex und Kayla hatten im April dieses Jahres bekannt gegeben, dass sie ein Baby erwarten. Das Team der Dodgers, bei dem Alex seit 2021 spielt, war in dieser herausfordernden Zeit eine wichtige Stütze. Die Unterstützung seiner Mitspieler rund um Stars wie Clayton Kershaw, von denen einer in einer Rede betonte, wie viel Alex dem Team bedeutet, brachte dem Paar viel Kraft. Die Community ehrte nicht nur die Familie, sondern ergriff auch zahlreiche Gelegenheiten, um ihrem Trauerprozess Respekt zu zollen. Die Dodgers selbst gewannen die World Series nur wenige Tage später, aber der Gedanke an Alex und Sterling blieb fest in den Herzen von Team und Fans.

Getty Images Alex Vesia wirft für die Los Angeles Dodgers gegen die Chicago Cubs im Wrigley Field, 22. April 2025

Instagram / alexvesia Hände von Alex Vesia, seiner Frau Kayla und seiner verstorbenen Tochter Sterling

Instagram / alexvesia Alex Vesia und seine Frau Kayla, März 2025